Türkiye’nin otomobilinde menzil 500 km hedefliyor

26 Mayıs 2019

Mehmet KAYA - ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’nin otomobili” olarak adlandırılan elektrikli otomobilde ilk konsept tasarımın yapıldığını, bu yılın sonuna kadar ilk model prototipin, 2022 yılı sonuna kadar da seri üretimin başlayacağını söyledi. Ekonomi muhabirleriyle iftarda buluşan Bakan Varank, yıllar içinde 5 ayrı modelin üretiminin planlandığını, sadece iç pazar değil, dünya piyasasının hedeflendiğini kaydetti. Bakan Varank, yüksek miktarlı ithal edilen, teknolojik olarak katkı sağlayabilecek, 300 ürünün yerlileşmesine yönelik çalışmada da ürün belirlemenin son aşamasına gelindiğini bildirdi.

Mustafa Varank, “5 babayiğit” tarafından üretilecek elektrikli otomobil projesinin sadece bir üretim faaliyeti olmadığını, Türkiye’nin gelecek trendini yakalama yönünde de bir hamlesi olduğunu bildirdi. Otomobilin ilk modelinin prototipinin bu yıl sonunda üretileceğini belirten Varank, 2022 yılı içinde de satışa sunulmasının planlandığını açıkladı. Otomobilin 15 yıl içinde 5 ayrı model ve 3 ayrı görünümü üzerinde çalışıldığını, satışa sunulacak ilk modelin 500 km menzil hedeflediğini bildiren Varank, “Otomotiv sanayimizi dönüştürecek, güçlü ülkelerle rekabetçi hale getirecek bir proje olarak görüyoruz. Biz de bu projeyle, bu fırsat penceresini doğru zamanda yakaladığımıza inanıyoruz. Kendi otomobilimizi tamamen elektrikli olarak rakipleriyle yarışacak şekilde bir proje olarak ortaya koyacağız ve bir ekosistem ortaya çıkaracağız” dedi.

Marka üzerinde çalışıldığını belirten Varank, üretim yerine ilişkin de “Bir yatırım yapmak isterseniz, tedarikçiye en yakın yeri tercih edersiniz. Yani ekosistemden en verimli şekilde faydalanacağınız yerde kurmak istersiniz. Bunun görüşmelerini yapıyorlar. O konudaki bilgiler ticari sır niteliğinde olduğu için açıklamıyoruz” dedi.

Bakan Varank, otomobilin üretimi kadar, şarj istasyonu, servis, yedek parça vb. ağının kurulmasının da bu işin parçası olduğunun altını çizdi. Varank, tüm modellerin küresel pazarda rekabetçi olabilecek bir fiyat olması için çalışıldığını vurguladı.

Yerlileşme programında uygulama safhası geliyor, süper teşvikte yeni başvurular var

Yerlileşme programı kapsamında 300 dolayında ürünün teşvik edilerek yerli üretiminin sağlanmasına yönelik proje hakkında da bilgi veren Bakan Varank, çok kısa süre içinde bu ürünlerin ilan edileceğini kaydetti. “TÜBİTAK, KOSGEB, hatta Ticaret Bakanlığı hepsi bu işin içinde” diyen Bakan Varank, yıllık 40 milyar dolarlık ithalata konu mal grubunun sözkonusu olduğun bildirdi. Bakan Varank, “Amacımız, özellikle yüksek cari açık verdiğimiz ürünlerin yerlileştirilmesi. Bu ara malı da olabilir, ham madde de olabilir, birtakım makine ekipman da olabilir. Sadece bir ürünün ithalat-ihracat rakamına bakıp bir liste çıkarmadık. Listemizi oluştururken potansiyeli olup olmadığına da baktık. 40 milyarlık ithalatın hepsi karşılanamayacak elbette ama teknoloji ve ekosistem kazanımı da önemli” dedi.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün grubunda makine sektörü ile ilan etmeye başlayacaklarını belirten Varank, “Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Pilot sektör makine olacak, daha sonra Eylül, Ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz. Burada hem sanayicinin, üreticinin bize başvurmasını bekliyoruz, hem de biz proaktif olacağız. Bu arada zaten girişimci bilgi sistemi gibi aslında Türk sanayisinin röntgenini elinde bulunduran bir Bakanlığız; kimlerde bu kabiliyetler var, aradığımız ürünü kiminle oturup çalışarak yerli ürettirebiliriz, burada proaktif de davranacağız” dedi.

Petrokimya: Ceyhan’da son aşamaya geldik, yeni süper teşvik paketi olabilir

Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı sektörlerden biri olan petrokimyada, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi projesinde son aşamaya gelindiğini açıklayan Bakan Varank, “Aslında temel atma aşamasında olan yatırımlar var. Onların da sene sonuna kadar temellerini atarak cari açık verdiğimiz bu petrokimya alanında ilerlemek istiyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, süper teşvikler konusunda yeni talepler olduğunu da belirterek, yeni bir paket ilanının sözkonusu olabileceğini bildirdi.

Beyin göçünü geri çevirme: Nobel ödüllü başvurusu var

Bakan Varank, yetkin bilim insanlarının Türkiye’ye kazandırılması yönündeki proje açıklandığında, bazı alay edenler olduğunu da belirterek, hali hazırda devam eden başvurulara yönelik bilgi verdi. Bakan Varank, Dünyanın ilk 100 üniversitesinden mezuniyet, makale şatı gibi ağır kriterlere karşılık, Türk ve yabancı 3 binden fazla başvuru alındığını 242 başvurunun değerlendirmede olduğunu bildirdi. Bakan Varank, “Başvuranlar, bir tane kurumla beraber başvuruyorlar bu bir üniversite olabilir, araştırma altyapısı olabilir, şirket olabilir. Türk kökenli olanlar olduğu gibi 80 civarında yabancı da var. İşte çevre alanında Nobel ödülü almış bir araştırmacı var. Amerika’dan 86, İngiltere’den 21, Almanya’dan 17, Fransa’dan 9, Hollanda’dan 9, Kanada’dan 9 başvuru var. Başvuruların beklentilerimizin ötesinde olması bizi de mutlu etti” diye konuştu.