Türkiye’nin otomotiv ihracatı yılın ilk ayında yüzde 1,6 azaldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) verilerine göre, Türkiye ekonomisinin 16 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörünün 2022 yılı Ocak ayı ihracatı yüzde 1,6 düşüşle 2,2 milyar dolar oldu. Yaşanan düşüşe rağmen Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,7 oldu.

Sektörün Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yarı iletken çip krizi, ham madde tedarik problemleri ve artan maliyetler gibi sorunların gölgesinde girdiğimiz 2022 yılının ilk ayında en büyük ürün grubu yine tedarik endüstrisi oldu. Binek otomobillerde yüzde 21 düşüş, otobüs-minibüs-midibüs ihracatında ise yüzde 39 artış kaydettik. Ülke bazında ise Birleşik Krallık, ABD ve Mısır gibi ülkelere yüzde 40'lara varan oranlarda yüksek oranlı artışlar yaşandı. Fransa ve İtalya’ya ise çift haneli düşüş yaşadık.” diye konuştu.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 7 arttı

OİB’in verilerine göre, ürün grubu bazında tedarik endüstrisi ihracatı ocakta yüzde 7 artarak 951 milyon dolar oldu. Binek otomobil ihracatı yüzde 21 azalarak 654 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 3 artarak 440 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 39 artarak 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta ocakta yüzde 3 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 12, Rusya’ya yüzde 32, Polonya’ya yüzde 21, Slovenya’ya yüzde 26, Hollanda’ya yüzde 29, Mısır’a yüzde 30 ihracat artışı görüldü. Buna karşılık Fas’a yüzde 12, Macaristan’a yüzde 13 ihracat düşüşü yaşandı.

Ocakta binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya yüzde 66, İtalya’ya yüzde 53, İsveç’e yüzde 55, Belçika’ya yüzde 41 ihracat düşüşü görülürken, yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 53, Mısır’a yüzde 30, ABD’ye yüzde 259 ihracat artışı yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a yüzde 30, önemli pazarlardan Slovenya’ya yüzde 45, Belçika’ya yüzde 16, ABD’ye yüzde 19 ihracat artışı yaşanırken, Fransa’ya yüzde 28, İtalya’ya yüzde 25, İspanya’ya yüzde 22 ihracat düşüşü görüldü.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 9, İtalya’ya 48 ve Birleşik Krallık’a çok yüksek oranlı ihracat artışı yaşandı.

Almanya’ya yüzde 1, Birleşik Krallık’a yüzde 34 artış

Ülke bazında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ocakta yüzde 1 artışla 325 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. İkinci büyük pazar olan Birleşik Krallık’a yüzde 34 artışla 268 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa’ya ihracat yüzde 40 azalarak 182 milyon dolar oldu. Geçen ay yine önemli pazarlardan Slovenya’ya yüzde 25, ABD’ye yüzde 41, Mısır’a yüzde 40, Rusya’ya yüzde 37, Romanya’ya yüzde 26,5 ihracat artışı görülürken, İtalya’ya yüzde 23, İsveç’e yüzde 41, Macaristan’a yüzde 12 düşüş yaşandı.

AB’ye ihracat yüzde 11 azaldı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ocak ayında ihracat yüzde 11 azalarak 1 milyar 388 milyon dolar oldu. AB ülkeleri, ihracattan yüzde 62 pay aldı. Bu yılın ilk ayında Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 24, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 37, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 26 ihracat artışı yaşandı.