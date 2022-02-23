Türkiye’nin petrol ithalatı yüzde 42,4 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2021 yılı Aralık ayına ilişkin ‘Petrol Piyasası Sektör Raporu’na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 45,9 artarak 2 milyon 980 bin 359 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 42 artışla 869 bin 563 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu. Böylece, toplam ithalat Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 artarak 4 milyon 27 bin 427 ton oldu. İthalattaki artışta petrol ürünleri satışlarındaki büyüme etkili oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 183 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 953 bin 760 tonla Rusya ve 569 bin 622 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 95 artarak 303 bin 64 tona, motorin satışları yüzde 10,8 artışla 2 milyon 269 bin 930 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 17 artarak 2 milyon 691 bin 979 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 57,3 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı aralıkta yüzde 79,5 artarak 261 bin 379 ton oldu. Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 440 artışla 202 bin 904 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 19,4 azalışla 157 bin 870 tona gerilerken, motorin türleri ihracatı yüzde 61,2 artışla 356 bin 604 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 57,3 artarak 1 milyon 139 bin 556 tona çıktı.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 16 artış

Motorin türleri üretimi, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 1 milyon 622 bin 309 ton, benzin türleri üretimi yüzde 20,8 artışla 442 bin 195 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 38,1 artışla 294 bin 351 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 397 artarak 261 bin 898 ton olarak hesaplandı. Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 16 artışla 3 milyon 290 bin 388 tona çıktı.