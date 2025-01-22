Türkiye'nin potansiyelini vurguladı: FT Başyazarı Wolf, Bakan Şimşek'i övdü! Gelecekten iyimserim

Financial Times'ın başyazarı Martin Wolf, Davos Zirvesi'nde soruları yanıtladı. Türkiye ekonomisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ortodoks politikalar izleyerek önceki ciddi ekonomik hataları düzelttiğini ifade eden Wolf, Türkiye’nin geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Wolf, "Sayın Mehmet Şimşek bazı ciddi hataları tersine çevirdi. Enflasyon patlamıştı, faizler düşük tutulmuştu. Nispeten daha ortodoks bir politika çerçevesi izliyor. Her zaman Türkiye'nin geleceği konusunda iyimserim. İyi yönetilirse çok ciddi bir potansiyeli var" dedi.

Küresel gündeme dair yorumlar

CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven'e konuşan Martin Wolf, açıklamalarında ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın potansiyel dönüşü ve bunun uluslararası düzene olası etkileri üzerine dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Trump’ın öngörülemez bir lider olduğunu belirten Wolf, "Trump, savaşı durduracağını duyurabilir ama yapabilir mi bilmiyoruz. Putin savaşı durdurursa savaş durur, ancak Putin savaşmaya devam ettikçe Ukraynalılar da savaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Wolf ayrıca, Avrupa’nın Trump gibi bir lider karşısında zorlanacağını ifade etti ve "Ticaret savaşı gibi riskler var. Avrupa Trump’a hiçbir zaman hazır olamaz, ABD bile hazır değil. Avrupa’nın büyük bir iç pazarı var, bu yüzden hayatta kalır ama zorlanır" dedi.

Yapay zeka ve küresel ticaret dinamikleri

Wolf, yapay zekanın etkilerini yeni yeni görmeye başladığımızı ve bu teknolojinin küresel ekonomiye etkilerinin henüz tam olarak kestirilemediğini belirtti.

İnternetin geçmişte yarattığı dönüşüme benzer bir değişimin yapay zeka tarafından tetiklenebileceğine dair işaretler olduğunu ifade etti.

Gelişen piyasaların küresel ticarette rekabet gücünü kaybetme riski taşıdığına dikkat çeken Wolf, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) zayıflama sürecine girdiğini ve ticaret ortamının öngörülemez bir hale geleceğini söyledi.