Türkiye’nin rekabet gücü yükselmeye devam ediyor
TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi (TÜSİAD-RGE) 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Buna göre, endeks 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,5 oranında yükselerek 90,1 değerini aldı. TÜSİAD-RGE yılın ikinci çeyreğinde de, son bir yıllık düşüş eğiliminin ardından yüzde 3 oranında yükselerek 88,7 değerini almıştı. Endeks 2025 yılının ilk çeyreğinde ise 86,1 değerini alarak bir önceki çeyrek seviyesinde kalmıştı. Prof. Dr. Hakan Kara’nın endeks sonuçlarına ilişkin X’e yer alan yorumu şöyle oldu: “2025 yılı temelde doların euro karşısında zayıflaması nedeniyle üretici ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün bozulmadığı bir yıl oldu. Buna rağmen önceki 3 yıldaki bozulma nedeniyle rekabet gücü tarihi diplere yakın.”
Enerjideki avantaj ortadan kalktı
Yılın üçüncü çeyreğinde rakip ülkelerde ABD doları bazındaki maliyet artışları etkili olurken, yurt içi maliyetler ılımlı seyrini sürdürdü. Belirgin olarak yükselen enerji maliyetleri dışındaki maliyet kalemlerinin artışı rakip ülkelerin altında gerçekleşti. Son iki çeyrekte TÜSİAD-RGE’de gözlenen yükselişler, ihracatçı firmaların maliyet bazlı rekabet gücünde sınırlı da olsa bir iyileşmeye işaret etti. Bir önceki yılın aynı çeyreği ile kıyaslandığında ise, TÜSİAD-RGE yıllık yüzde 0,3 düşüş kaydetti. Bu düşüşün 0,8 puanı işgücü, 0,1 puanı ise finansman maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı. Öte yandan, rakip ülkelere kıyasla olumlu seyrini sürdüren ara malı maliyeti ise rekabet gücüne 0,7 puan artış yönünde katkı sağlayarak genel endeksin gerilemesini sınırladı. Enerji fiyatlarında bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen artışlar, yıllık bazda rakip ülkelere kıyasla enerji maliyetinde sağlanan avantajı ortadan kaldırdı.
İşgücü maliyetleri olumlu seyrediyor
Detaylara bakıldığında ara malı maliyetindeki gelişmeler şöyle oldu: “Yurt içindeki ara malı maliyeti son 1 yıllık dönemde oldukça durağan bir seyir izlemektedir. Küresel emtia fiyatlarının önemli bir bölümündeki ılımlı eğilim ve fiyat istikrarının tesisine yönelik gelişmelerin de etkisiyle yurt içi ara malı maliyetlerinde son bir yıllık dönemde sınırlı (yüzde 1,7) bir artış gerçekleşmiştir. Buna karşın, rakip ülke maliyetlerinde, özellikle son iki çeyreklik dönemde temelde çapraz kur kaynaklı belirgin bir artış (yüzde 6,2) yaşanması, bu dönemde ihracatçı firmaların göreli maliyetlerine olumlu yansımıştır.”
İş gücü maliyetindeki gelişmeler ise raporda şöyle not edildi: “ABD doları bazında yurt içi işgücü maliyetleri, son iki çeyrekte rakip ülkelere kıyasla daha olumlu seyretmektedir. Yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi işgücü maliyeti bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 azalırken, yurt dışı maliyet ise yüzde 3,1 artmıştır. Rakip ülke maliyetlerin de gözlenen artışlar göreli maliyet farklarını kısmen azaltmakla birlikte birikimli işgücü maliyeti ihracatçı firmaların toplam maliyeti üzerinde etkili olmaya devam etmiştir.”
Finansman tarafında sınırlı etki
Enerji maliyetindeki değişimler, “Yılın üçüncü çeyreğinde zayıf küresel talep ham petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken rakip ülke enerji maliyetleri çapraz kur gelişmeleri neticesinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 yükselmiştir. Bu dönem de enerji fiyatlarında gerçekleşen artışlar neticesinde yurt içi maliyetlerde belirgin bir artış (yüzde 11,6) yaşanması, yıllık bazda rakip ülkelere kıyasla enerji maliyetlerinde sağlanan avantajı ortadan kaldırmıştır” şeklinde yorumlanırken, finansman maliyeti: tarafında, “Yurt içi finansman maliyetinde üçüncü çeyrekte belirgin bir değişim gözlenmemiş, endeks bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 azalmıştır. Rakip ülkelerde ise faiz indirim süreçlerinin üçüncü çeyrekte devam etmesi finansman maliyetlerini geriletmiş (yüzde 0,8), döviz kurlarının ABD dolarına kıyasla değer kazanması finansman maliyetlerindeki (dolar bazında) azalışı sınırlamıştır. Bu gelişmeler sonucunda yıllık bazda finansman maliyetinin TÜSİAD-RGE’yi düşürücü etkisi azalmıştır” ifadeleri dikkat çekti.