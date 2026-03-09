Türkiye'nin risk primi 6 ayın zirvesinde
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), artan jeopolitik belirsizliklerle birlikte 3 baz puan artışla, 262 baz puanı geçerek Ekim 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Türkiye'nin beş yıllık kredi risk primi (CDS), son dönemdeki gelişmelerle birlikte 262 baz puana çıkarken bu seviye, Ekim 2025'ten bu yana görülen en yüksek CDS değeri olarak kaydedildi.
S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Türkiye'nin 5 yıl vadeli borcunu ödeyebilme durumunu gösteren CDS, geçen haftaki kapanıştan bugüne 3 baz puan yükseldi.
Risk primi aralık ayı başında 233 baz puanla Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.
Körfez'de risk artıyor
Ortadoğu'daki çatışmalardan etkilenen diğer ülkelerden Suudi Arabistan'ın CDS'i cuma gününden bugüne 4 baz puan yükselerek 11 ayın en yüksek seviyesi olan 93'e tırmanırken, Mısır'ın CDS'i 12 baz puan artışla 369 oldu. Katar, Abu Dabi ve Dubai'nin CDS'i ise 4 baz puan arttı.
Bahreyn'in CDS'i ise 23 baz puan yükselerek Kasım 2022'den bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 281'e ulaştı.