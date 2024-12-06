Türkiye'nin risk primi yıllar sonra kritik seviyenin altında!

Hem döviz rezervlerindeki hem de ödemeler dengesindeki iyileşmenin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan gelen not artırılmaları dünyanın Türkiye'ye bakışını değiştirmeye başladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü.

Borçlanma maliyeti hesaplanırken ölçüt kabul edilen beş yıllık CDC, haftanın son işlem gününde 249,8'e indi. Bu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşüğüne işaret ediyor.

CDC neden düşüyor?

Uluslararası kuruluşların Türkiye'nin notuna ilişkin iyileştirmeler CDC kararında etkili oldu.

Ödemeler dengesindeki iyileşme, döviz rezervlerinin rekor seviyelere çıkması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ekonomi kurumlarının attığı normalleşme adımları piyasalarda olumlu karşılanıyor.