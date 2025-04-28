Türkiye'nin rüzgâr enerjisi ihracatı 2,2 milyar doları aştı

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) ve beraberindeki heyet, Kopenhag yakınlarındaki Middelgrunden deniz üstü rüzgâr enerjisi santralini ziyaret etti. 2000 yılında kurulan bu santral, dönemin en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliği olarak tarihe geçmişti ve şu anda Kopenhag’ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 4'ünü karşılıyor.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan TÜREB Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi endüstrisinin 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını, bunun da cirosunun yüzde 70’ini oluşturduğunu belirtti.

Yaman, deniz üstü rüzgâr enerjisinin daha yüksek üretim kapasitesine sahip olmasının büyük avantajlar sunduğuna dikkat çekti.

Yaman, “Denizüstü rüzgâr sadece enerji üretimi olarak görülmemeli. Bu alana yatırım yaparken tedarik zincirini oluşturma, know-how elde etme ve bu bilgiyi ihracata yönlendirme imkânı bulacağız” dedi.

Türkiye’nin karasal rüzgâr endüstrisinin başardığı başarıyı deniz üstü rüzgâr enerjisinde de elde edebileceğini belirten Yaman, “Deniz üstü rüzgâr enerjisine gerekli destek sağlanırsa çok ciddi bir sanayi oluşacak ve Türkiye, Avrupa’nın enerji dönüşümünde önemli bir rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin deniz üstü rüzgâr enerjisi projeleri için şu anda Marmara Denizi’nde dört alan belirlendi ve bu alanlarda teknik analizlere başlandı.

Yaman, “2026 yılının ilk çeyreği sonunda bu alanlara ilişkin teknik fizibilite için yeterli veriyi toplamayı amaçlıyoruz” dedi.

Yaman, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelede enerji sektörüne büyük sorumluluk düştüğünü, deniz üstü rüzgâr enerjisinin de önemli bir kaynak olarak değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye’nin bu alanda yaptığı çalışmaların, ülke ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp, Avrupa’nın enerji dönüşümüne de katkı sunması bekleniyor.