Türkiye’nin rüzgarına 1 milyar dolar yatırım bekleniyor

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), tarafından organize edilen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 2022 (TÜREK 2022) kapsamında Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan TÜREB Başkanı İbrahim Erden, yıl sonunda 12 bin megavata yaklaşan rüzgar enerjisi kurulu gücünün, yeni yılın ilk çeyreğinde 12 bin megavatı aşacağını söyledi.

Türkiye'deki rüzgar enerjisi kurulu gücüne önceki yıllarda 1860 megavatlık rekor kurulum ilave edildiğini anımsatan Erden, finansman, insan kaynağı, mühendislik gücü, ekipman üretimi ve tüm bunların efektif kullanımı ile yıllık 3 bin megavat kurulumun sağlanabileceğini aktardı.

Erden, enerji krizinin yaşandığı bu dönemde elektrik fiyatlarının yükseldiğini ve elektriğe ihtiyacın arttığını ifade ederek, şöyle dedi: "Türkiye'de önümüzdeki yıl sonunda benim tahminim bin megavata yakın ilave edecek. Bunun yatırım karşılığı yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde. Bizim hesaplarımız onu gösteriyor. Lisanssızda geçmişten alınmış 40-50 megavat var, yetişirse onun da desteği olur. Şu anda elimizde olmayan finans koşulları sebebiyle rekor kurulumlar gerçekleştiremiyoruz. Dünya genelinde elektriğe ihtiyaç var. Ancak yeterli yatırım için finansal şartların da uygun olması gerekiyor. Türkiye'de yatırımcı şartlarını zorluyor. 3 bin megavatı zorlayacak kadar çok finansal gücü karşılayacak yatırımcı yok. Ancak yine de projeler için ihracat kredileriyle yatırımcılar kısmen rahatlayabilir, Almanya, Danimarka, İspanya ve Çin gibi ülkelerin kredileri var. Oradan ekipman getirdiğinizde finansmana ulaşabiliyorsunuz. Bunların faiz azaltmaya desteği olabilir. Yatırımı kolaylaştırabilir."

"Yıl sonu ihracat hedefi 1,5 milyar avrodan fazla"

Erden, geçmişe göre teknolojinin gelişmesiyle ekipmanların boyutlarının büyüdüğünü, buna paralel alt yapı olanaklarının geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin ilk ürettiği rüzgar enerjisi kanatlarının 50-60 metre, şimdi ise 80 metreden fazla olduğuna işaret eden Erden, şunları kaydetti: "Sadece kanat değil, yenilenebilir enerji sektöründe böyle büyük ölçekli yapıların üretilmesi yanında taşınması da önem kazandı. Yapıldığı yerin koşulları, ana yola bağlanması zaman geçtikçe değişiyor ve geliştirilmeye ihtiyaç duyuyor. Lojistiğin geliştirilmesi bu açıdan önemli. Dünyanın her tarafına istediğiniz kalem ürünü gönderebilirsiniz, lojistik sıkıntınız olmazsa. Gelişmiş lojistik alt yapı önemli ihracat kayıplarının azaltmasında kritik rol oynuyor. 2022 sonu için rüzgar enerjisi ekipman ihracatının 1,5 milyar avroyu aşacağını tahmin ediyoruz. 2023'te ihracat miktarı yüzde 10 artabilir."