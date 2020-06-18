Türkiye'nin Satınalma Gücü Paritesi yıllık 4.0 puan geriledi

18 Haziran 2020

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin geçici "Satınalma Gücü Paritesi" verilerine göre, Türkiye için 61 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 39 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, üç Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), beş aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), bir potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık ele alındı.

Söz konusu 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 261 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 161 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 69 altında değere sahip oldu.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 68 oldu

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 135 ile yine Lüksemburg, en düşük ülke ise 40 ile Arnavutluk olarak belirlendi.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2019 yılı geçici sonuçlarına göre 40 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 eurokarşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 40 euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.