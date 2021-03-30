Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2019'da yüzde 3,1 azaldı

Toplam sera gazı emisyonu, 2019 yılında 506,1 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 yılı verilerine göre; toplam emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72 ile enerji kaynaklı emisyonlar aldı. Buunu sırasıyla yüzde 13,14 ile tarımsal faaliyetler, yüzde 11,2 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 3,4 ile atık sektörü takip etti.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton karbondioksit eşdeğeri olurken, 2018'de 6,4 ton ve 2019'da 6,1 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.