Türkiye’nin su ürünleri ihracatında rekor

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2000 yılı sonrasında Türkiye'nin su ürünleri sektörüne yaptığı büyük yatırımlara dikkat çekerek, 2000 yılında 10 civarında ülkeye yapılan 59 milyon dolarlık ihracatın, 2024 yılında 91 ülkeye çıkarak yaklaşık 34 kat artışla 2 milyar 19 milyon dolara ulaştığını belirtti. İhracat ilk kez 2 milyar doları aşarken, 2025 yılı için hedefin 2,5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

8 milyon ihracattan 13 milyar dolar döviz

Kızıltan, Türkiye’nin su ürünleri üretiminin 1 milyon 8 bin ton seviyesine çıktığını ve "Son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük mesafe kat ettik. Türkiye’de 553 bin ton su ürünleri yetiştiricilik yoluyla elde ediliyor ve yetiştiriciliğin payı toplamda yüzde 55’e ulaştı. Norveç, 8 milyon ton su ürünü ihracatından 13 milyar dolar döviz elde ederken, Türkiye’nin de bu rakamlara ulaşabilecek büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Levrek zirveye yerleşti

Su ürünleri ihracatında levrek, 570 milyon dolarla liderliğini sürdürdü ve 2023 yılına göre yüzde 10’luk bir artış sağladı. Levrek ihracatında İngiltere 126 milyon dolarla başı çekerken, onu 85 milyon dolarla İtalya ve 84 milyon dolarla Hollanda takip etti.

Çipura, yüzde 22’lik artışla 417 milyon dolardan 508 milyon dolara çıkarak Türkiye’nin en çok ihraç edilen ikinci balık türü oldu. İtalya, 100 milyon dolarla çipura ihracatında ilk sırada yer alırken, Yunanistan 75 milyon dolarla ikinci ve Hollanda 72 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türk somonu ve orkinos ihracatında büyük artış

Türk somonu ihracatı, 2023 yılındaki 350 milyon dolardan 2024 yılında yüzde 31’lik bir artışla 497 milyon dolara yükseldi. Rusya, 356 milyon dolarla Türk somonu ihracatında lider konumunu korurken, Almanya’ya 36 milyon dolar, Vietnam’a ise 26 milyon dolar değerinde Türk somonu gönderildi.

Orkinos ihracatı 2024 yılında yüzde 153’lük bir artışla 51 milyon dolardan 129 milyon dolara çıktı. Japonya, 99 milyon dolarlık talebiyle en büyük alıcı oldu, Güney Kore ise 29 milyon dolarlık orkinos talep etti.

Alabalık ihracatı 117 milyon dolara, kaya levreği ihracatı ise 25,5 milyon dolara yükseldi. Diğer su ürünleri ihracatı, yüzde 16’lık artışla 210 milyon dolara çıktı. Almanya, 52 milyon dolarlık alabalık talebiyle ilk sırada yer alırken, Rusya 18 milyon dolar ve Hollanda ise 9,5 milyon dolar talep etti.