Türkiye’nin şubat ayı çelik ihracatında öne çıkan ülkeler belli oldu

Türkiye’nin demir ve demir dışı metaller ihracatı, şubat ayında yüzde 4 artış göstererek 1 milyar dolara ulaştı. Türkiye çelik sektörü ise aynı dönemde yüzde 9,7’lik bir düşüşle 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) verilerine göre, şubat ayında demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 0,7 azalarak 59 milyon dolar oldu. Buna karşılık, çelik ihracatında yüzde 20’lik bir artış yaşanarak 165 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı.

İhracatta lider İtalya oldu

Şubat ayında Türkiye genelinde en fazla demir çelik ihracatı gerçekleştirilen ülke İtalya oldu. İtalya’yı sırasıyla Almanya, Romanya, Irak ve İspanya takip etti.

İlk 10 pazar arasında dikkat çeken artışlar şu şekilde gerçekleşti:

* Fas’a yapılan ihracat yüzde 59 arttı,

* Belçika’ya yüzde 53’lük bir yükseliş kaydedildi,

* İspanya’ya ihracat yüzde 29 artarken,

* İtalya’ya yapılan ihracat yüzde 28 yükseldi.

ADMİB’in ihracat verileri de benzer bir tablo ortaya koydu. Şubat ayında birlik ihracatında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya olurken, onu sırasıyla Irak, Mısır, Almanya ve İspanya takip etti.

Bununla birlikte, ilk 10 pazar içinde Almanya’ya yüzde 32, Irak’a ise yüzde 21’lik artış kaydedildi.