Türkiye’nin talepleri kabul edildi 29 alt başlığın 15’ini çözdük

Hamide HANGÜL

DÜNYA Gazetesi tarafın­dan Türkiye İhracatçı­lar Meclisi (TİM) Dış Ti­caret Kompleksi’nde “Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi” ger­çekleştirildi. Zirveye, Ticaret Ba­kanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın ya­nı sıra, Türk iş dünyasının önde gelen temsilcileri de katıldı. Zir­venin açılışında ihracatçılara hi­tap ederek bir sunum yapan Ti­caret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteşebbisleri ve Türk ekono­misinin, zoru seven, çetin şart­larda mücadeleye alışkın olduğu­nu ve özellikle gelişmiş ülkeler­den pozitif ayrışarak krizlerden çıktığını söyledi. Önceki gece Bu­dapeşte’den geldiklerine işaret eden Bolat, Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Ko­mitesi (JETCO) 2. Dönem Top­lantısı’nda önemli işbirliklerine imza attıklarını söyledi.

Milli gelir 6 kat büyüdü

Sunumunda, son 23 yılda eko­nomik alanda sağlanan ilerleme­ye ilişkin bilgiler de paylaşan Ba­kan Bolat, milli geliri 6 kat büyü­terek 1,5 trilyon doların üzerine taşıdıklarını, kişi başına düşen milli geliri 5 bin 500 dolardan 17 bin 880 dolara çıkardıklarını, dış ticaret hacmini 820 milyar dola­ra ulaştırdıklarını anlattı.

Geçen yıl önemli bir dönemeci geride bıraktıklarını, tarife ve ticaret sa­vaşları ile karşı karşıya kaldıkla­rını ifade eden Bolat, geçen haf­ta Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos’ta düzenlenen 56. Yıllık Toplantıları’nda batılı li­derlerin hemen hepsinin 2. Dün­ya Savaşı’ndan sonra kurulan kü­resel siyasi, ekonomik, parasal ve askeri sistemin çatırdadığını iti­raf ettiğini söyledi.

“ABD ile ticaret çabalarımızda oldukça yol aldık”

Ticaret savaşlarında yeni alan­ların açıldığını, bazı ülkelerin ser­best ticaret anlaşmaları imzala­dığını belirten Bakan Bolat, Av­rupa Birliği (AB) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile AB ve Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmalarına de­ğindi.

AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenme­si konusunun yeni ortaya çıkan bir ihtiyaç olmadığını, bu anlaş­manın tamamıyla 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girdiğini anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Orada Avrupa Birliği’nin üçüncü ülke­lerle yaptığı ve yapacağı serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili olarak biz masada yer alamadığımız için, çünkü üye ülke değildik, orta­ya çıkan asimetriler konusunda­ki taleplerimizi 1 Ocak 1996’dan beri hep dile getirdik.

Bu nokta­da şunu da ifade etmemiz lazım ki Gümrük Birliği yürürlüğe gir­diğinde Türkiye’nin AB ile dış ti­caretinde ihracatın ithalatı kar­şılama oranı sadece yüzde 50 idi. Bugün yüzde 100. Bu, 30 yıldaki büyük başarıdır. ABD ile de dış ti­caretimizde, dengeli ticaret çaba­larımızda oldukça yol aldık.”

“Kalan konular için de diyaloglarımızı sürüyor”

Bir yandan ABD ile ticaret mü­zakereleri yürütürken, bir yan­dan da Avrupa Birliği ile çeşitli konuları kapsayan derin görüş­meler içinde olduklarının altını çizen Bakan Bolat, sözlerini şöy­le sürdürdü: “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çağrımız ve ta­leplerimiz Avrupa Birliği Ko­misyonu tarafından kabul edil­di. AB Konseyi’ne teklif edildi. AB Konseyi’nden Avrupa Birliği Ko­misyonu’na müzakereleri baş­latmak için bir yetkilendirme kararı gerekiyor. AB Komisyo­nu bunu bekliyor. Ancak bu ara­da boş durmuyoruz.

AB Komis­yonu ile beraber Yüksek Düzey­li Ticaret Diyaloğu toplantılarını başlattık. Şu ana kadar biri Brük­sel’de, birisi Ankara’da iki toplan­tı gerçekleştirdik. Burada ulaştır­ma kotalarından vize konularına, gümrüklerle, sınırda karbon dü­zenleme vergisiyle, yeşil mutaba­kata ve dijital dönüşüme uyum­la alakalı bütün başlıkları bire bir görüşüyoruz. Gümrük Birliği içinde aramızda sıkıntı oluşturan 29 alt konudan 15 tanesini karşı­lıklı uzlaşarak çözdük. Geriye ka­lanlar için de diyaloglarımız, top­lantılarımız devam ediyor.”

“Başka ülkelerle anlaşmaları takip ediyoruz, teyakkuzdayız”

Türkiye’ye iki hafta önce ge­len Avrupa Birliği’nin gümrük­lerle ve sınırda karbon düzenle­mesiyle ilgili yetkilileri ile gerek­li görüşmeleri yaptıklarına işaret eden Bakan Bolat, Brüksel’de de AB’nin bazı önemli yetkilileri ile detaylı müzakere yaptıkları­nı anlattı. Bu görüşmelerin de­vam ettiğini vurgulayan Bolat, “Ancak ülkelerin, grupların baş­ka ülkelerle yaptığı anlaşmaları da yakından takip ediyoruz. Bu­nun ülkemize doğurabileceği et­kiler konusunda teyakkuzdayız. Şunu da ifade etmek isterim ki trafik sapması gibi durumlar or­taya çıkmasın diye gümrükleri­mizde gerekli tedbirleri her daim uyguluyoruz. Dün de uyguladık, bugün de uyguluyoruz, yarın da uygulayacağız” diye konuştu.

“Temkinli ve iyimser olalım, paniğe kapılmayalım”

AB ile yaptıkları görüşmelerde sadece kamu değil, özel sektörü de yanlarına aldıklarını vurgula­yan Bakan Bolat, Gümrük Birli­ği’nden sonra AB’den Türkiye’ye gelen yabancı yatırımcının art­tığını belirterek, şu bilgileri pay­laştı: “2002’ye kadar 78-79 yılda gelen yatırım 14 milyar dolarken, 2002’den sonra gelen uluslara­rası yatırım 287 milyar dolardır. Bunun yüzde 65’i başta AB ülke­leri olmak üzere Avrupa ülkele­ri kaynaklıdır.

Toplam ihracatı­mız da AB’ye 117 milyar dolardır. Ve geçen yıl yüzde 7,8 bir artış sağlandı. Avrupa Birliği ile tica­retimiz kazan kazan temelinde dengeli ve başarıyla ilerliyor. İs­tikrarlı bir bloktur ve katılım mü­zakereleri aşamasında aday ülke statümüzle beraber, Gümrük Bir­liği’nin avantajlarını da AB’deki Türkiye’ye gelen yatırımcılarla ve Türk müteşebbisleriyle bir­likte değerlendiriyoruz. O açıdan temkinli olalım, iyimser olalım, paniğe kapılmayalım.”

“İhracatçı sayısı 160 bine yükseldi”

Bakan Bolat, ihracatta 2025’i rekorlarla kapattıklarını, ihra­catçı sayısının 160 bine yüksel­diğini söyledi. Küresel ticarette şartların her geçen gün zorlaş­tığını, ancak Türkiye’nin küre­sel ticaretten aldığı payını 2025 yılında da yüzde 1,07’ye çıkart­mış olacağına işaret eden Ba­kan Bolat, “Üretim kabiliyetimi­zi, yeteneklerimizi ve üretim ka­pasitemizi daha da geliştirmek için canla başla çalışıyoruz. Türk ürünleri ve hizmet sektörü dün­yada haklı bir şöhrete sahip. 'Ma­de in Türkiye' bizim gurur kay­nağımız olarak dünyada müşte­riler arasında önemli bir marka haline geldi” dedi.

“Avrupa’nın vize uygulaması bize yarıyor”

Vize uygulamalarına işaret eden Bakan Bolat, “Batılı ülkele­rin vize uygulamaları bizim çok işimize yarıyor. Afrika’dan, Or­tadoğu’dan, Asya’dan vize ala­mayanlar, Türkiye’deki fuarla­ra geliyorlar. Bizim ürünlerimizi görüyorlar ve yabancı katılımcı­lar da artıyor. Bizim fuarlarımız dünyanın en önde gelen ulusla­rarası fuarları haline geldi” diye konuştu. Bakan Bolat, dün açı­lan mobilya fuarına da 15 bin ya­bancı misafirin geldiğini sözle­rine ekledi.

“İstikrarlı para ve döviz piyasası ekonominin atar damarı”

Mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolara dayandığına işaret eden Bakan Bolat, “Bundan sonraki hedef, 2030’a kadar mal ve hizmet ihracatı olarak 500 milyar dolara ulaşmaktır. İhracat bizim kırmızı çizgimiz. Çünkü döviz kazanamazsak, ithalatımızı yapamayız. Üretim yapabilmek için zorunlu ithalatlar var... Enerji, bazı hammaddeler, emtialar gibi... Bu noktada dış ticareti makul dengelerde götürüp, dış borçlanma ihtiyacını minimuma indirmek temel hedefimiz. İstikrarlı para piyasaları, istikrarlı döviz piyasaları her zaman için ekonominin atar damarlarını temsil etmektedir.”

TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci: Avrupa'da Çin'le rekabet fiyat baskısı oluşturur

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, DÜNYA’nın düzenlediği “Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, 2025’i, küresel ticaretteki tüm zorluklara rağmen ihracatçıların büyük özverisiyle, mal ihracatında 273,4 milyar dolarla tamamladıklarını söyledi.

Kileci, küresel ticaretin, son haftalarda yaşanan gelişmelerle birlikte çok farklı bir dönemece girdiğini belirterek, “2026’nın henüz ilk ayında şahit olduklarımız, önümüzdeki on yılın haritasının yeniden çizildiğini gösteriyor” dedi. Bu yeni haritada, Brüksel’den Güney Amerika’ya uzanan imza trafiğinin, Türkiye’nin ana pazarındaki dengeleri kökten değiştirme potansiyeli taşıdığını gördüklerini dile getiren Kileci şu değerlendirmelerde bulundu: “AB’nin Hindistan ve MERCOSUR ülkeleriyle masaya oturup el sıkışması, Gümrük Birliği ile yıllardır sahip olduğumuz avantajlı tedarikçi konforunu sona erdirme riski taşıyor.

Küresel rakiplerimizin de gümrüksüz olarak Avrupa kapısından girmesi, artık rekabetin sadece kalitede değil, şartların eşitlendiği çok daha çetin bir zeminde yaşanacağı anlamına geliyor. ABD’nin yeni tarife duvarları ve bilhassa Çin menşeli ürünlere karşı çektiği setler, oyunun kurallarını yeniden yazıyor.” TİM Başkanvekili Kileci, ABD pazarına girmekte zorlanan, okyanusu aşamayan Asya mallarının günün sonunda buharlaşmayacağını, rotasını zorunlu olarak Türkiye’nin ana pazarı olan Avrupa’ya çevireceğini ve burada büyük bir arz fazlası oluşturabileceğini, sanayicilerin fiyat baskısı ile karşılaşabileceğini belirtti.