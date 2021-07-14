Türkiye’nin tarım ürünleri endeksi tanıtıldı

ANKARA (DÜNYA) – Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) tarafından oluşturulan Ürün Fiyat Endeksleri yayımlanmaya başlandı. TOBB’da, endeksin tanıtımı için yapılan toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu katıldı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, endeks sayesinde üreticilerin ürün fiyatları hakkında zamanlı bilgi edineceğini, tarımsal üretimde şeffaflığın artacağını vurguladı. Pakdemirli, “Ürün Fiyat Endeksleri sayesinde, fiyat değişiklikleri daha kolay tahmin edilecek, analizler daha doğru yapılacak ve ürün performans ölçümlerinin etkin olarak kullanılması sağlanacak” diye konuştu.

Dolaylı olarak çiftçi gelirlerinin artması, yatırımların büyümesine katkı verecek endeks yayımlarının buğday, arpa ve mısır için başladığını bildiren Pakdemirli “Piyasanın anlık durumu şeffaf bir şekilde ortaya konulacak ve diğer yatırım ürünleriyle karşılaştırma imkanı sağlanacak. Ayrıca, tarımsal emtia piyasalarında Türkiye ile dünya arasındaki süreç yakından izlenebilecek.” diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise endeksin ülke genelinde referans fiyat oluşturulacağını vurgulayarak, “Artık buğdayın fiyatı için Şikago’ya, Londra’ya değil, TÜRİB endeksine bakacağız. Tarımsal aktiviteyi hepimiz ekranlardan izleyebileceğiz. Bugün buğday yüzde 2 artmış, mısır yüzde 1 düşmüş diye konuşan yorumcular olacak televizyonda. Çiftçi de önünü rahat görecek, yok pahasına elindeki malını satmayacak. Arz ve talep dengesizliklerini hızlı tespit edip, doğru politikaları geliştirebileceğiz. Güneydoğu’da hasat kötü gidiyor fiyatlar yükseliyor, trakya’da rekolte iyi fiyatlar düşüyor diye net bir şekilde piyasayı görebileceğiz” dedi.

Endeks ile TMO’nun müdahalelerinin ve sonuçlarının de net olarak görüleceğini belirten Hisarcıklıoğlu, fiyat değişimlerinin ne kadarının Türkiye, ne kadarının yurt dışı gelişmelere bağlı olduğunun da ortaya çıkacağını anlattı.

Tarımsal emtiaya yatırım imkanı

Çalışmaların tamamlanmasıyla tarımsal ürünlere yatırım yapmanın da başlayacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Benim vadeli mevduatla işim olmaz diyen vatandaşlarımız döviz ve altın yerine tarımsal ürüne yatırım yapabilecek” diye konuştu.

Yemdeki fiyat oynaklığına müdahale ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yem fiyatlarındaki yükselişe müdahale ettiklerini açıkladı. Pakdemirli “Salgın ve kuraklık istismar edilerek oluşan fiyata müdahele ediyoruz. TMO üzerinden yem regülasyon çalışmasını başlattık. TMO, hasat nedeniyle Haziran ayında ara verdiği uygun fiyatlı arpa ve buğday satışına, Temmuz ayında yeniden başladı. Bu uygulamadan yetiştirici, besici ve yem üreticilerinin tamamı faydalanacaktır. Besicilerimiz yem hammaddesi almak için, TÜRKVET hayvan kayıt sistemine kayıtlı hayvan sayısı kadar TMO’ya başvuru yapabilirler. Besicimiz ve süt üreticimiz rahat olsun. Tedbirlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz” dedi.