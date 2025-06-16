Türkiye’nin tek Formula 1 pisti İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti

Türkiye’nin tek Formula 1 pisti "İstanbul Park", aylardır süren yönetim krizinin ardından TOSFED yönetimine geçti.

İhaledeki şartların ortadan kalktığını belirten TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, pisti 10 yıllığına kiraladıklarını belirterek, "Kültür ve Turizm İle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konsorsiyumu bulunuyor. Tosfed piste kira bedeli ödeyecek. 10 yıldan sonra 'opsiyonlu' olarak anlaşma imzalandı" dedi.

İstanbul Park'ta AVM, hayvanat bahçesi ya da otel olmayacak

Bölgede AVM, hayvanat bahçesi ya da otel gibi farklı sektörlerden işletmeler olmayacağını belirten TOSFED Başkanı, "Devletimiz pisti spora iade etti" ifadelerini kullandı.

TOSFED Başkanı ayrıca Formula 1'i Türkiye'ye getirmek için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ne olmuştu?

İstanbul Park’ın işletmesi için Şubat 2024'te düzenlenecek ihaleye 'bir ay içinde Formula 1 yarışlarını garanti etme' şartı getirilince çok sayıda şirket ihaleden çekilmişti. 2 Nisan'a ertelenen ihaleye sadece Can Holding’e bağlı 'Can Bilim Eğitim' katılmış ve 117,8 milyon dolarlık teklifle pistin 30 yıllık işletme hakkını kazanmıştı.

Eski kiracı Intercity ise şartnameye itiraz etmiş, ihale sonucunda teminat mektubunun resmi olmayan bir sigorta şirketinden alındığını ve sahte olabileceğini savunmuştu. Intercity’nin açtığı dava sonucu danıştay kararıyla tüm ihale işlemleri iptal edilmişti.