Türkiye'nin tek haftalık İngilizce ekonomi dergisi TR Monitor, online'da

Haftalık İngilizce ekonomi ve iş dünyası dergisi TR Monitor, artık online’da. Bu hafta 201’inci sayısı yayınlanacak derginin internet adresi www.trmonitor.net. Makroekonomi ve iş dünyasına ilişkin gelişmeleri okurlarına ulaştıran dergi, DÜNYA gazetesini yayımlayan Nasıl Bir Ekonomi Medya grubunun bir yayını.

Bağımsız olarak üretilen; iş, ekonomi ve finans haberleri ile Türkiye’deki temel ekonomik ve finansal gelişmelerin nabzını tutan TR Monitor, online mecra ile birlikte sadece Türkiye’de İngilizce ekonomi okuyanlara değil, tüm dünyada Türkiye ekonomisini takip edenlere hitap edecek. TR Monitor’de Türkiye’deki yerli ve uluslararası şirketlerin C-level yöneticileri ve unicorn olma yolundaki Türk startupların kurucularıyla röportajlara yer veriliyor.

Ayrıca dergi ve trmonitor.net, gelecek odaklı habercilik anlayışıyla başkent Ankara’daki parlamento koridorları ve DÜNYA gazetesinin tüm ülkeye yayılmış muhabir ağıyla iş dünyasının farklı sektörlerindeki gelişmeleri okurlarına ulaştırıyor.



TR Monitor, the only weekly economy journal in English goes online

TR Monitor, weekly economy and business journal in English, is now online at www.trmonitor.net. Publishing its 201st issue this week, TR Monitor exclusively focuses on Turkish economy, finance and business world independently under Nasil Bir Ekonomi Medya group, the publisher of daily DUNYA.

Keeping its finger on the pulse of key economic and financial developments in Turkey with news and analyze pieces, TR Monitor will reach a global audience that follow Turkish economy via its website. TR Monitor conducts interviews with C-level executives of local and international companies in Turkey and founders of Turkish startups that are in the path of becoming a unicorn. It also prints forward looking intelligence from the parliament corridors and business associations with wide coverage of vast industries thanks to daily DUNYA editor network all around the country.

As the sole source of independent economy and finance news produced in Turkey, TR Monitor subscribers can track ‘what matters in Turkey’ that week.