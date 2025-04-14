Türkiye’nin teknoloji liderleri listelendi! Ödüller 13 Mayıs’ta sahiplerini bulacak

BMI Business School tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “En Etkin 50 Teknoloji Lideri” araştırmasının sonuçları açıklandı. DataExpert işbirliğiyle yürütülen araştırma kapsamında, binden fazla şirketin teknoloji alanındaki etkisi ve yetkinlikleri değerlendirilerek 15’ten fazla sektörde dijital dönüşüme liderlik eden isimler belirlendi.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji karar vericilerinin ödülleri, 13 Mayıs’ta İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek Teknoloji Liderleri Zirvesi 2025’te takdim edilecek. Zirve bu yıl “Leadership Beyond Intelligent Age – Akıllı Çağın Ötesinde Liderlik” temasıyla gerçekleştirilecek.

Kadın liderler yüzde 14 ile temsil edildi

Listede Eczacıbaşı Topluluğu, Şişecam, Türk Hava Yolları, Turkcell, Hepsiburada, Beymen Group, Beko, TAV Havalimanları Holding, Enerjisa Enerji, Akbank gibi ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin teknoloji liderleri yer aldı.

Vodafone Türkiye’den Ayşegül Arıcan Şeker, Coca-Cola İçecek’ten Aslı Kamiloğlu, Koç Holding’den Hayriye Karadeniz, Yıldız Holding’ten Gül Erol, Türk Tuborg’tan Meltem Atay, Zorlu Enerji Grubu’ndan Fulya Bıçak Muştu ve Türkiye Sigorta’dan Çiğdem Kılıç gibi kadın teknoloji liderleri ise yüzde 14’lük oranla listede kendilerine yer buldu.

Liderlerin büyük bölümü yüksek lisans mezunu

Listede yer alan isimlerin ortalama çalışma deneyimi 25 yıl olarak belirlenirken, teknoloji liderlerinin yüzde 62’sinin yüksek lisans mezunu olduğu kaydedildi. Üniversite dağılımında ise yüzde 22 ile İstanbul Teknik Üniversitesi, yüzde 18 ile Boğaziçi Üniversitesi ve yüzde 16 ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi öne çıktı. Yapay zeka temelli müşteri deneyimi ve sürdürülebilir üretim teknolojileri, liderlerin son bir yıldaki projelerinde öne çıkan başlıca konular arasında yer aldı.

Zirveye alanının önde gelen isimleri katılacak

13 Mayıs’taki Teknoloji Liderleri Zirvesi 2025’te ödül töreninin yanı sıra, sektörün önde gelen isimleri de konuşmacı olarak yer alacak. Zirvede yer alacak isimler arasında;

* Securitas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi Aykut Yılmaz

* NTT DATA Business Solutions META Bölgesi Kıdemli Başkanı Dr. Bahri Danış

* Yapay Zeka Fabrikası YK Üyesi Barış Karakullukçu

* Oredata Satış GMY’si Burak Atamgüç

* İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağla Gül Şenkardeş

* Yapı Kredi Teknoloji GM’si Dr. Gökhan Özdinç

* HPE Bölge GM’si Güngör Kaymak

* Yıldız Holding CIO’su ve Yıldız Tech CEO’su Gül Erol

* McKinsey & Company Ortağı Henning Soller

* TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit

* Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Başkanı Özgür Burak Akkol

* Google Cloud Türkiye Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz bulunuyor.

Binden fazla aday arasından seçildiler

Araştırma kapsamında borsaya kote şirketler, holdingler ve 500 listelerinde yer alan kuruluşlar dahil olmak üzere binden fazla organizasyon incelendi. Ciro, aktif büyüklük, çalışan sayısı ve sektörel itibara göre yapılan ön değerlendirme sonrası teknoloji yöneticilerine ulaşan ekip, adayların performansları, iş deneyimleri ve teknoloji fonksiyonuna verdikleri katkıları inceledi. Nihai liste, danışma kurulunun detaylı analizleri sonucunda oluşturuldu.