Türkiye'nin UYP açığı 294,6 milyar dolar oldu

Buna göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 7,5 oranında azalışla 285,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5,0 oranında azalışla 579,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -301,8 milyar dolar iken 2023 Mayıs sonunda -294,6 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 24,6 oranında azalışla 97,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,5 oranında artışla 126,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 13,9 oranında artışla 51,2 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yılsonuna göre yüzde 22,7 oranında azalışla 146,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,3 oranında azalışla 87,4 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 5,6 oranında artarak 345,9 milyar dolar oldu.