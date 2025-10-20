Türkiye'nin uzay ve havacılık faaliyetlerine 8,7 milyar TL'lik rekor ödenek

Milli Uzay Programı kapsamında yürüttüğü projelerle 'uzay vatan' hedefine adım adım ilerleyen Türkiye, bu alandaki yatırımlarını hızlandırıyor. 2026 yılı için uzay ve havacılık projelerine 8 milyar 729 milyon liralık rekor ödenek ayrıldı.

Milli Uzay Programı'nda yeni hedefler

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, insanlı ilk uzay görevini başarıyla tamamlayan Türkiye, önümüzdeki dönemde uzay, havacılık ve savunma sanayiinde yerli üretimi artırmayı planlıyor.

Bu kapsamda, kritik malzeme ve bileşenlerin yerli üretimi desteklenecek, düşük maliyetli küçük uydu platformları geliştirilecek ve yeni uydu teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmaları yürütülecek.

Bütçede tarihi artış

2025 yılında uzay ve havacılığa ayrılan 5 milyar 52 milyon liralık bütçe, 2026'da 8 milyar 729 milyon liraya çıkarılarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in bilimsel misyonları ile TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılması sonrasında Türkiye'nin uzay alanındaki kararlılığını pekiştirdi.

2026'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Türkiye, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) ile dünyanın en büyük uzay etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak. Kongre, uzay ve havacılık alanında önde gelen isimleri, devlet temsilcilerini, akademisyenleri ve yatırımcıları bir araya getirecek.

Ay Projesi ve yeni hedefler

Milli Uzay Programı'nın önemli ayaklarından biri olan 'Ay'a ilk temas' hedefi doğrultusundaki çalışmalar da sürüyor. 2027'de Ay ile ilk teması kurması planlanan uzay aracının tasarım ve üretimi, TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülüyor.

TUA'ya 5,9 milyar liralık bütçe

2026 yılında Türkiye Uzay Ajansı'na (TUA) ayrılan bütçe 5 milyar 911 milyon lira olarak belirlendi. Bu kaynak, Uzay Havası Uygulama Merkezi'nin tamamlanması ve diğer stratejik projelerin ilerletilmesi için kullanılacak.

Türkiye ayrıca, bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmeyi, uzaya erişim altyapısını kurmayı ve uzay limanı projesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Yeni nesil uydu teknolojileriyle ticari rekabet gücü yüksek bir marka oluşturmak da öncelikli hedefler arasında yer alıyor.