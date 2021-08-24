Türkiye'nin yapay zeka stratejisi açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıkladı.

Bakan Varank, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" dedi.

Varank, "Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız. Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçladıklarını belirten Varank, "Buna yönelik hamlelerimizi elbette yapacağız. Yakın zamanda küresel inovasyon endeksi sonuçları açıklanacak. Orada da çok ciddi çalışmalar yaptık. İnşallah orada da ülkemizin üst sıralara yükseldiğini görmüş olacağız" dedi.

Varank, yapay zeka stratejilerinin GSYH katkısını yüzde 5'e çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.