CIF, EBRD ve Dünya Bankası, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne 70 milyon dolarlık yatırım için imzaları attı. Bu yatırım planı ile Türkiye, net sıfır emisyon hedefi için 2035'e kadar rüzgar enerjisini iki kattan fazla, güneş enerjisi kapasitesini ise dört katına çıkaracak.

Güneş enerjisi potansiyelinin sadece yüzde 3'ünü, rüzgarın ise sadece yüzde 15'ini kullanan Türkiye için CIF, 'Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu'ndan (REI) 70 milyon dolarlık imtiyazlı finansman sağlayarak "yeşil büyümeye" katkıda bulunacak.

790 milyon dolarlık dev proje

Finansman, iletim altyapısı ve bağlantıları güçlendirecek ve akıllı şebeke iyileştirme yatırımları yapılarak ulusal enerji iletim sistemini dönüştürmeye yönelik 790 milyon dolarlık bir projeyi mümkün kılacak.

330 milyon dolarlık yatırım

Ayrıca, elektrikli şarj istasyonları, şebekenin dijitalleştirilmesi ve depolama kapasitesinde 7 bin 500 megavatlık artış dahil olmak üzere sistem esnekliğini geliştirecek bir dizi teknolojiye 330 milyon dolarlık yatırım yapılmasına da olanak sağlayacak.

Bu iyileştirmeler, Türkiye'nin elektrik şebekesinin 2035'e kadar ilave 60 gigavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini entegre etmesine, güneş enerjisi kapasitesinin 14 gigavattan 53 gigavata çıkarılmasına ve rüzgar kapasitesinin 12 gigavattan 29,6 gigavata yükselmesine olanak tanıyacak.

Teşvikler çok önemli

Açıklamada görüşlerine yer verilen CIF Üst Yöneticisi (CEO) Tariye Gbadegesin, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerinin dünyanın en iddialı hedefleri arasında olduğunu belirterek, "Akıllı, esnek, uyumlu bir milli şebeke sistemine olan desteğimiz rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de Türkiye'nin sürdürülebilir bir geleceğe yönelik net sıfır emisyon hedefinde, yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmaya kararlıyız. Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi açısından yeşil ve temiz enerji yatırımlarının hızlandırılması büyük önem taşıyor. Bu program kapsamında, temel temiz enerji dönüşümünü uygulamak için İklim Yatırım Fonları, Dünya Bankası Grubu ve EBRD ile güçlü ortaklığımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu Program, Türkiye'nin enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek, yeşil teknolojiyi ve rekabetçiliği teşvik etmek ve böylece ekonomik büyümemizi teşvik etmek için birçok fırsat sunuyor."