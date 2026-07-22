Türkiye'nin yeşil hazinesi altın değerinde: ABD'nin vazgeçilmezi oldu!

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Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki üretiminde öne çıkan ürünlerinden kekik, dünya pazarındaki güçlü konumunu koruyor. Üretimin önemli merkezlerinden Denizli'de hasat tüm hızıyla sürerken, işlenen ürünler başta ABD ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yılda 20 ila 25 bin ton kültür kekiği üretiliyor. Bunun yaklaşık yüzde 85-90'ı Denizli, Manisa, Uşak ve Kütahya'da yetiştiriliyor. Denizli ise 10 bin tonun üzerindeki üretimiyle sektörün lokomotif illeri arasında yer alıyor.

Ayda 150 ton kekik işleniyor

Denizli'de faaliyet gösteren işletmelerde aylık yaklaşık 150 ton kekik işlendiğini belirten işletmeci İsmail Kaya, üretimin büyük bölümünün ihracata gittiğini söyledi.

Kaya, yılda yaklaşık 200 ton kekik ve 20 tona yakın kekik yağı ihraç ettiklerini belirterek, ABD ve Orta Doğu'nun en önemli pazarlar arasında bulunduğunu ifade etti. Ayrıca ABD'ye yılda yaklaşık 70 ton çörek otu yağı gönderdiklerini de sözlerine ekledi.

Üretici için önemli gelir kapısı

Denizli'de kekik hasadı birçok ilçede devam ederken, üreticiler kaliteli ürün elde etmek için yoğun mesai harcıyor. Hasat edilen kekikler kurutma, ayıklama ve kalite kontrol süreçlerinden geçirilerek ihracata hazır hale getiriliyor.

İsmail Kaya, kekiğin bugün Denizli'de binlerce aile için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, Türk kekiğinin dünya pazarında güçlü bir marka haline geldiğini söyledi.

Kuraklığa dayanıklı olması öne çıkarıyor

Uzmanlara göre kekik, düşük su tüketimi ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla iklim değişikliğinin etkilerinin arttığı dönemde alternatif tarım ürünleri arasında öne çıkıyor. Artan küresel talep de üreticilerin kekik ekim alanlarını her yıl genişletmesini sağlıyor.