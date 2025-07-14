Türkiye'nin yüzde 57,4'ü yılda 1 haftalık tatil masrafını karşılayamıyor... Çocuklu ailelerde oran daha da yüksek!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), ülkelerin evden uzakta geçirilecek yıllık bir haftalık tatilin ücretini karşılayamama oranlarını açıkladı.

Eurostat verilerine göre 2024 yılında, Avrupa ülkelerinde 16 yaş ve üzeri nüfusun 1 haftalık tatil masraflarını karşılayamama oranı ortalama yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de ise bu oran yüzde 57,4 olarak açıklandı.

Yılda bir haftalık tatile parası yetmeyen nüfus oranında Romanya zirvede yer alırken onu Türkiye izledi.

Buna karşılık en düşük oranlar yüzde 8,9 ile Lüksemburg, yüzde 11,6 ile İsveç, yüzde 13 ile Hollanda'da kaydedildi.

Türkiye ikinci sırada

Bir haftalık tatili karşılayamayanların oranının en yüksek olduğu yer yüzde 58,6 ile Romanya oldu.

Romanya'yı ise yüzde 57,4 ile Türkiye izledi.

Yunanistan'da bu nüfusun oranı yüzde 46,0 olurken Bulgaristan'da yüzde 41,4 oldu.

Eurostat verilerine göre, Türkiye'de bir haftalık tatil masrafını karşılayamayacak durumda olanların oranı bir önceki yıl yüzde 58,8 olarak gerçekleşmişti.

2024'te bu oran bir miktar gerilese de Türkiye bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan nüfus oranında en üst sıralardaki varlığını korudu.

Çocuğu olana tatile gitmek daha da zor

Ayrıca verilere göre Türkiye'de çocuklu hanelerin yüzde 60,3’ü, evden uzakta geçirilecek bir haftalık yıllık tatilin masraflarını karşılayacak ekonomik güce sahip değil.

Tek çocuklu iki yetişkinin bulunduğu hanelerde tatil yapamama oranı yüzde 46,1 iken, bu oran iki çocuklu ailelerde yüzde 52,7’ye, üç çocuklu ailelerde ise yüzde 71,9’a kadar çıkıyor.