Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında artış! En büyük pazar ABD: Talep 5 katına çıktı

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı, 1 Kasım 2024'te başlayan yeni sezonla birlikte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 101 oranında artış gösterdi, ABD'ye yapılan ihracat ise 5 katına çıktı.

86 milyon dolar döviz kazancı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden elde edilen verilere göre, zeytinyağı ihracatçıları 2024 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı. Rekabetçi ülkelerdeki rekolte kayıpları ve Türkiye'deki bol ürün, ihracatçılara büyük bir avantaj sağladı. Sezonun ilk iki ayında, miktar bazında yüzde 101 artışla 16 bin 86 ton zeytinyağı ihraç edilerek, 86 milyon 405 bin dolar döviz kazancı elde edildi.

İhracatın neredeyse yarısı ABD'ye

İhracatın yaklaşık yarısı ABD'ye yapıldı. Türkiye'nin en büyük zeytinyağı pazarı olan ABD'ye yapılan satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 katına çıkarak 7 bin 520 tona ulaştı. Bu ihracattan elde edilen gelir ise yüzde 260 artarak 39 milyon 106 bin dolara yükseldi.

İtalya'ya ihracat yüzde 442 arttı

İtalya'ya yapılan zeytinyağı ihracatı, miktar olarak yüzde 442 artarak bin 811 ton, değeri ise yüzde 318 oranında yükselerek 8 milyon 13 bin dolara ulaştı. İspanya'ya ise 5 milyon 686 bin dolarlık bin 224 ton zeytinyağı satıldı.

475 bin ton zeytinyağı rekoltesi öngörüsü

Suudi Arabistan'a yapılan zeytinyağı ihracatı da yüzde 157 oranında artarak 930 tona, değeri ise yüzde 57 yükselerek 4 milyon 597 bin dolara çıktı. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, 2024-2025 sezonu için 3 milyon 600 bin ton zeytin ve 475 bin ton zeytinyağı rekoltesi öngörmüştü.

Kaynak: İHA