Türkiye–Sırbistan hattında 5 milyar dolarlık ticaret hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırbistan’ın Millî Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye–Sırbistan ilişkilerinde ekonomik işbirliğinin belirleyici rolüne dikkat çekti. Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 itibarıyla 3,4 milyar dolara yükseldiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık hedefe doğru kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

“Ekonomik ilişkiler lokomotif rol üstleniyor”

İkili ilişkilerin temelinde ekonomik ve ticari bağların bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, “İkili işbirliğimizin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Sırbistan’daki yatırımlarının ve ticaret hacminin her geçen yıl arttığını belirten Yılmaz, karşılıklı güven ortamının bu süreci desteklediğini kaydetti.

Müteahhitlikte 2 milyar dolarlık hacim

Türk müteahhitlik sektörünün Sırbistan’daki etkinliğine de dikkat çeken Yılmaz, firmaların ülkede yaklaşık 2 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığını söyledi. Yılmaz, “Bunu elbirliğiyle daha da artıracağımıza inanıyoruz” diyerek yeni projelere işaret etti.

KEK toplantısı ve yeni işbirliği alanları gündemde

Yılmaz, Türkiye–Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) IV. Toplantısı’nın yapılmasının önemine değinerek, ekonomik ilişkilerin kurumsal zeminde daha da güçlendirileceğini ifade etti. Ayrıca savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesinin de gündemde olduğunu belirten Yılmaz, bu alandaki ortaklıkların çeşitlenebileceğini söyledi.

Expo 2027 ticaret için fırsat olacak

Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Expo 2027’nin iki ülke ilişkileri açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Yılmaz, Türkiye’nin fuara güçlü katılım sağlayacağını belirtti. Yılmaz, organizasyonun ticari ve kültürel işbirliğini derinleştirecek bir platform olacağını vurguladı.

Turizmde karşılıklı artış

Turizmin de ekonomik ilişkilerin önemli bir ayağı haline geldiğini ifade eden Yılmaz, son iki yılda Sırbistan’ı en çok ziyaret eden yabancı turistlerin Türk vatandaşları olduğunu söyledi. 2025 yılında Türkiye’den Sırbistan’a 244 bin, Sırbistan’dan Türkiye’ye ise 318 bin ziyaret gerçekleştiğini belirten Yılmaz, “Vatandaşlarımızın karşılıklı ziyaretleri ülkelerimiz arasındaki dostluk bağlarını güçlendiriyor” dedi.

“Balkanlarda istikrar ekonomik işbirliğiyle güçlenir”

Sırbistan’ın Balkanlar açısından stratejik önemine işaret eden Yılmaz, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel istikrara da katkı sağladığını belirtti. Yılmaz, “Türkiye–Sırbistan ilişkilerinin Balkanların tamamında olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.