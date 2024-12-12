Türkiye'ye 10 ayda 8,5 milyar dolarlık uluslararası yatırım

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), yılın ilk 10 ayında Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımın geçen yıla göre yüzde 1 düşüşle 8,5 milyar dolar olduğunu kaydetti. 2002'den bu yana ise rakam 272 milyar doları buldu.

Ekim ayındaki 770 milyon dolarlık yatırımın 417 milyonu yatırım sermayesi, 170 milyonuı borçlanma araçları, 188 milyon doları da yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi.

Aynı ay içinde yatırım tasfiyelerinin 5 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle ekimdeki toplam UDY girişi, 770 milyon dolar oldu.

Hollanda ilk sırada

Türkiye'ye 2002-2023 döneminde gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda yüzde 58'lik paya sahip olan AB ülkeleri, bu yılın 10 ayında yüzde 49 pay aldı. AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri ise yüzde 21'lik payla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu.

Ülkeler özelinde ise ekimde Türkiye'ye giren UDY'nin yüzde 23'ü Almanya'dan gelirken onu yüzde 16 ile Hollanda, yüzde 15 ile Birleşik Krallık, yüzde 15 ile ABD izledi.

Ocak-ekim döneminde ise Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke, 885 milyon dolarla Hollanda, 598 milyon dolarla Almanya ve 524 milyon dolarla ABD oldu.