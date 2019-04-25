Türkiye'ye 1.8 milyar dolarlık yatırım

25 Nisan 2019

Azeri kamu enerji şirketi SOCAR'ın Turkey Enerji projesi direktörü Emil Alkhasly, BP ve SOCAR'ın 2020 sonunda Türkiye'de yeni petrokimya tesisinin inşasına başlamayı planladığını açıkladı.

BP ve SOCAR, 2018 yılında tesisin yapımı için bir anlaşma imzalamıştı.

Alkhasly, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Tesisin tasarımı için bir ihale açıldı ve üç şirket katıldı. Sonuçlar gelecek ay açıklanacak" dedi.

Alkhasly, tesisin yapımının 2023 yılına kadar tamamlanması beklendiğini söyledi.

Tesisin kapasitesi 1.250 milyon ton saflaştırılmış tereftalik asit, 840 bin ton paraksilen ve 340 bin ton benzen olacak şekilde tasarlandı.

Projenin maliyetinin 1.8 milyar dolar olması bekleniyor.

Yakın zamanda İzmir'de Star rafinerisini hizmete alan SOCAR, internet sitesinde yer alan bilgiye göre, toplam 19.5 milyar dolarla Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı konumunda. Star rafineri ise 6.3 milyar dolarla Türkiye'de tek noktaya yapılmış en büyük yatırım.

Kaynak: Reuters