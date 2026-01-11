Türkiye'ye ABD, Cezayir ve Angola'dan 4 LNG gemisi gelecek

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin LNG terminallerine ulaşmak üzere yola çıkan Cezayir'den 2, ABD ve Angola'dan birer gemi 600 bin metreküpten fazla LNG taşıyor.

Berge Arzew ve Lalla Fatma Nsoumer LNG gemileri, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 9 Ocak'ta yola çıktı. Minerva Kalymnos, ABD'nin Venture Global Plaquemines LNG Terminali'nden 22 Aralık'ta ayrıldı. Malanje LNG gemisi de Angola'nın Soyo LNG Terminali'nden 28 Aralık'ta yola çıktı.

Yaklaşık 160 bin metreküp LNG taşıyan Malanje'nin bugün akşam saatlerinde, 145 bin metreküp LNG taşıyan Berge Arzew'in ise 14 Ocak'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması bekleniyor. LNG taşıma kapasitesi 174 bin metreküp olan Minerva Kalymnos'un yarın, 145 bin metreküp LNG kapasiteli Lalla Fatma Nsoumer'in ise 16 Ocak'ta Aliağa LNG Terminali'ne ulaşması planlanıyor.

Malanje ve Minerva Kalymnos gemileri Balıkesir açıklarında seyrederken Berge Arzew Orta Akdeniz'de, Lalla Fatma Nsoumer ise Batı Akdeniz'de seyrini sürdürüyor.

LNG gemilerinin Türkiye'ye varış süresi Cezayir'den yaklaşık bir hafta, Angola'dan iki hafta, ABD'den ise 3 hafta sürebiliyor.

Türkiye'ye ulaşan LNG gemilerindeki sıvı formda gaz, gerekli işlemlerden sonra boru hattı formuna uygun bir hale dönüştürülüyor ve sisteme gönderiliyor. Böylece, gemilerle uzun bir yolculuk yapan doğal gaz, hane halkına kadar ulaşıyor.

Söz konusu gemilerin taşıdığı LNG'nin gazlaştırılması sonucunda 350 milyon metreküpten fazla gaz elde edileceği hesaplanıyor. Bu miktar Türkiye'nin yaz aylarında 2,5 gün, kış aylarında ise 1,5 günlük gaz ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor.