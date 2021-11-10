Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımlarda lider Hollanda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2016-2020 döneminde yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının tutarı toplam 33 milyar 348 milyon dolara ulaştı.

Doğrudan yabancı yatırımların bölgelere göre dağılımına bakıldığında, 21 milyar 526 milyon dolarla ilk sırada Avrupa yer aldı. Avrupalıların Türkiye'ye yatırımı söz konusu dönemde toplam yabancı yatırım tutarının yüzde 64,5'ini oluşturdu.

Avrupa'yı 8 milyar 773 milyon dolarla Asya, 5 milyar 682 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 2 milyar 496 milyon dolarla Körfez ve 2 milyar 386 milyon dolarla Amerika ülkeleri takip etti.

Toplam yabancı yatırımların yüzde 16,1’i Hollanda’dan

Bu dönemde doğrudan yabancı yatırımların ülkelere göre dağılımına bakıldığında ilk sırada 5 milyar 365 milyon dolarla Hollanda'nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeden yapılan yatırımlar toplam yabancı yatırımların yüzde 16,1'ine karşılık geldi.

İngiltereli yatırımcıların Türkiye'ye yönelik yatırımları 3 milyar 95 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken Azerbaycan'dan yatırımcılar da ülkede 2 milyar 928 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Bu ülkeleri 2 milyar 305 milyon dolarla İspanya, 2 milyar 108 milyon dolarla ABD, 1 milyar 856 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 809 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 797 milyon dolarla Katar, 1 milyar 338 milyon dolarla Lüksemburg ve 1 milyar 261 milyon dolarla Avusturya izledi.

Bu yılın 8 aylık döneminde ise Türkiye'ye 3 milyar 441 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım girişi oldu.

Hollanda, bu dönemde de Türkiye'ye en çok doğrudan yatırımın geldiği ülke olarak dikkati çekti. Hollandalı yatırımcılar ülkeye 8 ayda 599 milyon dolar yatırım yaparken, ABD'li yatırımcılar 566 milyon dolar, İngilizler 395 milyon dolar, İsviçreliler 281 milyon dolar ve Japonlar 221 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Yatırımcılar en çok imalat sektörüne ilgi gösterdi

Yabancı yatırımcıların 2016-2020 döneminde en çok tercih ettiği sektör ise imalat oldu. Yabancıların söz konusu sektördeki yatırımlarının tutarı 8 milyar 479 milyon doları buldu.

Bu dönemde finans ve sigorta faaliyetlerine 6 milyar 680 milyon dolar, toptan ve perakende ticaret sektörüne 4 milyar 354 milyon dolar, ulaştırma ve depolama sektörüne 3 milyar 396 milyon dolar, bilgi ve iletişim sektörüne 2 milyar 835 milyon dolar yatırım yapıldı.

Yabancı yatırımcıların bu yılın ocak-ağustos döneminde en çok tercih ettiği sektörler ise 1 milyar 55 milyon dolarla imalat, 825 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret ve 513 milyon dolarla bilgi ve iletişim olarak kayıtlara geçti.

Şirket adedinde Suriye ve Almanya başı çekiyor

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, bu yıl itibarıyla en fazla şirketi Suriyelilerin kurduğu görüldü. Ülkede, Suriye sermayeli 12 bin 908 şirket faaliyet gösterirken, Almanya sermayeli 7 bin 667 şirketin bulunması dikkati çekti.

İran sermayeli 6 bin 399, İngiltere sermayeli 3 bin 227 ve Irak sermayeli 3 bin 58 şirket de Türkiye'de faaliyet gösterdi.

Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımda ilk sırada bulunan Hollandalıların ülkedeki şirket sayısı 3 bin 9 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede faaliyet gösteren 2 bin 563 Azerbaycan sermayeli, 2 bin 404 Rusya sermayeli ve 1971 ABD sermayeli şirketin bulunduğu görüldü.

Ülkelere göre 2016-2020 dönemini kapsayan 5 yılda ve Ağustos 2021 itibarıyla Türkiye'ye gerçekleştirilen doğrudan yatırımlar (milyon dolar) şöyle: