Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülke belli oldu: 34 milyar dolarlık dev rakam

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, ülkesinin Türkiye’deki doğrudan yatırımlarda en büyük yatırımcı konumunda olduğunu belirterek, Hollandalı şirketlerin 2002 yılından bu yana Türkiye’ye yaklaşık 34 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyledi. Bu tutarın Türkiye’ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 17’sine karşılık geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi verilerine göre Hollanda, geçen yıl Türkiye’ye 2 milyar 863 milyon dolarla en fazla doğrudan yatırım yapan ülke oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 14 milyar dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri ise Türkiye’nin Hollanda’ya ihracatının 2025’te yaklaşık 7,2 milyar dolar olduğunu ve Hollanda’nın Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 9’uncu ülke konumunda bulunduğunu gösterdi.

2026 yılında da ticaretteki artış sürüyor. Yılın ilk ayında Hollanda’ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 580 milyon doların üzerine çıktı.

Türkiye’de 3 binden fazla Hollanda şirketi var

Büyükelçi Joep Wijnands, Hollanda’nın Türkiye’de uzun yıllardır en büyük yatırımcı konumunu koruduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakam, Türkiye’ye yapılan toplam doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 17’sine tekabül etmektedir. Türkiye'de kayıtlı Hollanda menşeli 3000'den fazla şirket bulunmaktadır. Bu etkileyici eğilimde birçok faktör rol oynamaktadır. Doğu ile Batı'nın kesişim noktasında yer alan Türkiye, son derece avantajlı bir coğrafi konuma sahiptir. Bu konum, Türkiye'yi Avrupa'dan Orta Doğu ve Orta Asya'ya çift yönlü bir geçiş kapısı hâline getirmektedir. Nitelikli iş gücü ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, Hollandalı şirketlere önemli fırsatlar sunmaktadır."

Wijnands ayrıca Hollanda’nın Türk yatırımcılar için de Avrupa’ya açılan önemli bir kapı olduğunu ve iki ülke arasındaki yarım milyonu aşkın Türk toplumunun ekonomik ilişkilerde önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye yatırım çekmede küresel trendin tersine ayrıştı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) 2025 raporuna değinen Wijnands, gelişmekte olan ülkelere yapılan yatırımların yüzde 2 azaldığı bir dönemde Türkiye’nin yüzde 12,2 artışla küresel trendin tersine bir performans gösterdiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, iyi işleyen bir piyasa ekonomisine sahiptir ve Avrupa Birliği'nin piyasa ekonomisi standartlarıyla yüksek düzeyde uyum göstermektedir. Her ne kadar enflasyon hâlen arzu edilen seviyelerin üzerinde seyretse de 2023 yılı ortasında başlatılan yeni ekonomi programı kapsamında uygulanan sıkı para politikası, enflasyon beklentilerinin düşürülmesi ve Türk lirasının önemli ölçüde istikrara kavuşturulması bakımından başarılı olmuştur. Bir diğer önemli gelişme ise Türkiye'nin 2024 yılında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasıdır; bu durum uluslararası yatırımcı güvenini artırmış ve yatırım ortamını iyileştirmiştir."

Hollandalı yatırımcıların öne çıktığı sektörler

Wijnands, Hollandalı yatırımcıların Türkiye’de özellikle tarım alanına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Sağlık ve yenilenebilir enerji sektörlerinin de son yıllarda yatırımcıların yöneldiği alanlar arasında yer aldığını söyledi.

Bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tarım, Hollandalı yatırımcıların Türkiye'de en fazla yatırım yaptığı öncü sektörlerden biridir. Özellikle yumuşak meyveler ve tohum ıslahı alanlarında somut bir yatırım ilgisi bulunmaktadır. Son yıllarda Hollandalı yatırımcıların giderek daha fazla yöneldiği diğer sektörler ise sağlık ve yenilenebilir enerjidir. Önümüzdeki yıllarda özellikle deniz üstü rüzgâr enerjisi ve hidrojen alanlarında daha fazla yatırım beklemekteyiz."

Wijnands ayrıca Türkiye’nin daha fazla yabancı yatırım çekebilmesi için yapısal reformların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı doğrudan yatırımcılar ülkenin uzun vadeli görünümüne odaklanıyor. 2023'ten beri istikrarlı bir şekilde uygulanan yeni ekonomik program sonuç vermeye başlasa da Türkiye'nin maliyete bağlı rekabet gücü sadece potansiyel yatırımcılar için değil, mevcut yatırımcılar için de zorlayıcı. Hollandalı potansiyel yatırımcılar daha fazla yapısal reform görmek istiyorlar."

Ticarette öne çıkan sektörler

Büyükelçi Wijnands, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin dört yüzyılı aşkın bir geçmişe dayandığını belirterek ticarette öne çıkan sektörleri şöyle sıraladı:

"Türkiye'nin Hollanda'ya ihracatında tekstil, kimyasallar ve otomotiv sektörü öne çıkan başlıca alanlar. Hollanda'dan Türkiye'ye ihracatta ise demir ve çelik, özellikle demirli atık ve hurda ile makine ve mekanik cihazlar başlıca kalemler arasında yer almakta.2026 yılında ticaret hacminde büyük bir değişim beklemek için bir neden bulunmamakla birlikte önümüzdeki yıllarda ticaret hacmindeki artış eğiliminin devam etmesini beklemekteyiz."