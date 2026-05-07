Türkiye’ye küresel görev: ITF’nin 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) 2027-2028 dönem başkanlığına seçildiğini açıkladı. Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen 2026 ITF Zirvesi kapsamında alınan karar, Türkiye’nin küresel ulaştırma alanındaki stratejik rolünü yeniden gündeme taşıdı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin yalnızca bir transit ülke olmadığını belirterek Avrupa, Asya ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan stratejik bir merkez konumunda bulunduğunu ifade etti. Bu konumun Türkiye’ye kesintisiz ulaştırma bağlantıları sağlama sorumluluğu yüklediğini söyledi.

Orta Koridor mesajı

Uraloğlu, Türkiye’nin otoyollar, yüksek hızlı tren hatları, limanlar ve lojistik merkezler gibi alanlarda büyük yatırımlar yaptığını belirtti. Özellikle Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin küresel ticaret açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirlik ön planda olacak

Türkiye’nin dönem başkanlığı sürecinde dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze alacağını ifade eden Uraloğlu, iklim değişikliği ve dijital dönüşümün ulaştırma politikalarını yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Türkiye daha önce de başkanlık yaptı

Türkiye’nin ITF’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığını hatırlatan Uraloğlu, ülkenin daha önce 2009 yılında da başkanlık görevini üstlendiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Bakan Uraloğlu, ITF üyeliğine kabul edilen Gana, Panama ve Peru’yu tebrik etti. Ayrıca tüm üye ülkeleri kasım ayında Türkiye’de düzenlenecek COP31 ulaştırma gündemi etkinliklerine davet etti.