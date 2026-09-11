Türkiye’ye temmuzda 1,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi

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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derlediği “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni”ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye’ye temmuz ayında 1,2 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Böylece yılın ocak-temmuz dönemindeki toplam UDY girişi 5,8 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 34 düşüş gösterdi. 2003 yılından bu yana Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım miktarı ise 294 milyar dolara yaklaştı.

Yatırım sermayesi 909 milyon dolar oldu

Temmuz ayında gerçekleşen 1,2 milyar dolarlık toplam UDY girişinin 909 milyon dolarlık bölümünü yatırım sermayesi oluşturdu.

Yabancı uyruklulara gayrimenkul satışından kaynaklanan girişler ise 322 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde yatırım tasfiyeleri 44 milyon dolar, borçlanma araçları ise 33 milyon dolarlık aşağı yönlü etki yarattı.

Kâğıt imalatı ve ticaret öne çıktı

Temmuz ayında gerçekleşen 909 milyon dolarlık yatırım sermayesi girişinde en büyük payı kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması aldı.

Bu alana 314 milyon dolarlık yatırım yapılırken, sektörün toplam yatırım sermayesi girişlerindeki payı yüzde 35 olarak gerçekleşti.

Toptan ve perakende ticaret yüzde 25, inşaat sektörü ise yüzde 12 payla temmuz ayında uluslararası yatırım girişlerinde öne çıkan diğer sektörler oldu.

Temmuzda Çin ilk sıraya yerleşti

Türkiye’ye temmuz ayında gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda ülke bazında Çin ilk sırada yer aldı. Çin’in toplam yatırım sermayesi girişlerindeki payı yüzde 34 oldu.

Çin’i yüzde 21 ile İrlanda, yüzde 14 ile Almanya, yüzde 6 ile Hollanda ve yüzde 6 ile İsviçre takip etti.

2003-2025 dönemindeki toplam doğrudan yatırımlarda yüzde 59 paya sahip olan Avrupa Birliği ülkelerinin temmuz ayındaki payı ise yüzde 52 olarak gerçekleşti.

İlk 7 ayın lideri Almanya

Ocak-temmuz dönemi toplamına bakıldığında Türkiye’ye en fazla uluslararası doğrudan yatırım sağlayan ülke 1,1 milyar dolarla Almanya oldu.

Almanya’yı 903 milyon dolarla Hollanda ve 585 milyon dolarla ABD izledi. Böylece yılın ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen 5,8 milyar dolarlık doğrudan yatırımda Avrupa ülkelerinin ağırlığı devam etti.