Türkiye'ye yabancı yatırım akını: Giriş 3 milyar doları aştı!

Türkiye, 2024'ün ikinci çeyreğinde doğrudan yabancı yatırımda önemli bir artış yaşadı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) küresel doğrudan yabancı yatırımlar raporuna göre, Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırım miktarı 2024'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 artarak 3 milyar 59 milyon dolara ulaştı.

OECD verileri, küresel doğrudan yabancı yatırımların zorluklara rağmen sürdüğünü ortaya koyarken, dünya genelinde yatırım miktarı 802 milyar dolar oldu. Bu dönemde, OECD ülkelerine yapılan yatırımlar yüzde 80 oranında artarken, Çin'deki yatırım düşüşü nedeniyle OECD üyesi olmayan G20 ülkelerinde yatırımlar yüzde 19 oranında azaldı.

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 460 milyon dolarlık yabancı yatırım çekmişti. Geçen yılın aynı döneminde ise Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırım miktarı 2 milyar 320 milyon dolar olarak kaydedilmişti.