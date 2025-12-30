Türkiye’ye yatırıma, değer yaratmaya devam

Bilgili Holding 2000’li yıllar itibari ile gayrimenkul ve turizm sektörlerine odaklanarak, ulusal ve uluslararası arenada imza attığı büyük ve nitelikli projelerle, Türkiye’nin alanındaki en önemli, en saygın kuruluşlarından biri olarak kabul görmektedir.

Türkiye’nin uluslararası kurumsal yabancı yatırımcı sermayesini yöneten ilk özel gayrimenkul fon yönetim şirketi BLG Capital’in de kurucusu olan Bilgili Holding, güçlü uluslararası kurumsal ortaklıklarıyla ABD ve İtalya’nın farklı şehirlerindeki aktif projeleri ile küresel arenada Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil etmektedir.

Rakamlarla ifade edecek olursak: Kurumumuz, ülkemizin büyük kentlerinin yanı sıra Erzurum, Çanakkale, Muğla, Kahramanmaraş gibi 10 farklı şehrimizde de 40’ın üzerinde aktif yatırımı gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar hayata geçirilen projelerin toplamı, 7 milyon metrekareye ulaşmıştır. Yurtdışında yönettiğimiz kurumsal yabancı sermaye miktarı, 1.8 milyar Doları aşmıştır. Türkiye’ye getirtilen kurumsal yabancı sermaye girişi ise 500 milyon Dolardır. Yaklaşık 4.000 kişiye istihdam, 10.000’i aşkın kişiye geçim kaynağı sağlamıştır.

Bu arada küresel markalarla iş birliklerimizi de belirtelim: Aman Resorts, Mandarin Oriental Residences, Marriott International, W Hotel, The Peninsula, Soho House, The Ritz Carlton Residences, Rosewood Hotels

Büyük gurur duyduğumuz Tarihi & Kültürel restorasyon ve sosyal sorumluluk projelerimize gelince, saymakla bitecek gibi değildir. Avrupa’nın en büyük ikinci karma tarihi restorasyon projesi: Akaretler Sıraevler Dünyadaki ilk yer altı kruvaziyer terminali: Galataport, Avrupa’daki ilk Ritz-Carlton markalı bağımsız rezidans: The Ritz-Carlton Residences Istanbul, Türkiye’deki ilk The Peninsula Istanbul, Soho House Istanbul, Sosyal sorumluluk: Atatürk Evi (İstanbul), Atatürk Evi (Selanik), Topkapı Sarayı Alay Köşkü.

Türkiye’de sanata en büyük destek veren gruplar arasında yer alan holding olarak Artweeks Istanbul, ADA Show gibi etkinliklerle 1 milyonun üzerinde insanı sanatla ücretsiz buluşturduk, İstanbul Modern, BASE Istanbul, 212 Photography Festival’in de ana sponsorluğunu üstlendik.

Holding ve bağlı kuruluşlarımızın tüm finansal ve operasyonel süreçleri dünyanın en saygın denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte, uluslararası kurumsal yabancı ortaklar ve küresel finans kuruluşlarına düzenli, şeffaf raporlama yapılmaktadır.

Son dönemde medya ve sosyal medyada, Bilgili Holding’i hedef alan ve açıkça gündem fırsatçılığı amacı taşıyan, gerçek dışı ve mesnetsiz iddialar sistematik biçimde dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddialar, geçmişte Bilgili Holding ile olan hukuki ihtilaflarını kaybetmiş ve daha önce de karalama girişimlerinde bulunmuş kişiler tarafından üretilmektedir.

Türkiye’nin 73 yıllık bir değerine ve uluslararası ölçekte temsil edilen bir kuruma yönelik bu itibar suikastı girişimleri kabul edilemez niteliktedir. Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında gerekli suç duyuruları yapılmış, maddi ve manevi tazminat davaları da açılmıştır. Bilgili Holding, itibarına yönelen her türlü hukuka aykırı eylemin karşısında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm yasal haklarını kararlılıkla, tavizsiz ve sonuna kadar kullanacaktır.

Bilgili Holding; dün olduğu gibi bugün de, yarın da her koşulda Türkiye’ye yatırım yapmaya, ülkesine ve toplumuna değer kazandırmaya devam edecektir.

Hiçbir mesnetsiz iddia veya organize saldırı, bu vizyonu ve kararlılığı saptıramayacaktır.

Saygılarımızla,