Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe girecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacak yaptırımların yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaptırım uygulanan kişi ve kurumlar

SSB, SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu, SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz olarak sıralandı.

Açıklamada, bildirimin resmi olarak 7 Nisan'da yayımlanacağı bilgisi verildi.

SSB yaptırımlarla ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'nin ve bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanamayacak.