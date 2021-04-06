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Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe girecek

ABD'nin Türkiye'ye yönelik uyguladığı CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe girecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık  Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört  kurum yetkilisine "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacak  yaptırımların yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaptırım  uygulanan kişi ve kurumlar
SSB, SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu, SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz olarak sıralandı.

Açıklamada, bildirimin resmi olarak 7 Nisan'da yayımlanacağı  bilgisi verildi.

SSB yaptırımlarla ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'nin ve  bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden  faydalanamayacak.