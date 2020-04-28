Türkiye'ye yük getiren araçlar GPS ile takip edilecek
Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyeceğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanı Karaismailoğlu, bu araçların araç takip sistemleri ile takip edileceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Orta Asya'dan yük getiren şoförlerin araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyeceklerini açıkladı.
Karaismailoğlu, Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren araçların, ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistemi ile takip edileceğini açıkladı.