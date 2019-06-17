“Türkiye’yi, Çinliler tanıtacak"
Türkiye’nin Çin Büyükelçisi Emin Önen, Türkiye'yi Çin'de milyonlarca takipçisi olan ünlü Çinli yazar, sanatçı ve gazetecileri Türkiye'de ağırladıklarını belirterek, Türkiye'yi sosyal medya ünlülerinin tanıtacağını söyledi.
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