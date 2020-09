Türkiye'yi yeniden inşaa etmek

17 Eylül 2020

Türkiye ve Erzurum bölgesindeki ekonomi, çimento sektörünün performansı, diğer sektörlerle işbirlikleri ve yeni normal vizyonu konuşuluyor. Aynı zamanda Türkiye ve Erzurum bölgesindeki ekonomi, çimento sektörünün performansı, diğer sektörlerle işbirlikleri ve yeni normal vizyonu masaya yatırıldı.

Canlı yayından notlar:

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği YK Başkanı Dr. Tamer Saka: Türkiye genelindeki 50’den fazla tesisle, yakın coğrafyamızın en büyük oyuncusuyuz. Avrupa’da birinci, dünyada altıncı sıradayız. Çimento sektörü son 10 yılda önemli bir büyüme sağladı. 50 milyon tonluk kapasite 100 milyonluk kapasitelere ulaştı. Küresel gelişmelerle birlikte 2018’den buyana sektörde duralamalar başladı. Tarihte hiç sektörümüz 2 yıl üst üste küçülmemişti. Tarihte olmayan durağanlığı yaşıyoruz şimdi. Türkiye’de kovid döneminde ekonomik aktivitelerin durmasını engellemek doğru bir karardı. Sektörümüz de bu dönemde çalışmasına devam etti. Taşıma maliyetleri açısından bakıldığında, çimento esasında ihracata uygun bir ürün değildir. Yakın coğrafyalarda kullanılması maliyet açısından uygundur. Çimento sektörü son 10 yılda önemli bir büyüme sağladı. 50 milyon tonluk kapasite 100 milyonluk kapasitelere ulaştı. Küresel gelişmelerle birlikte 2018’den buyana sektörde duralamalar başladı. Tarihte hiç sektörümüz 2 yıl üst üste küçülmemişti. Tarihte olmayan durağanlığı yaşıyoruz şimdi. Türkiye’de kovid döneminde ekonomik aktivitelerin durmasını engellemek doğru bir karardı. Sektörümüz de bu dönemde çalışmasına devam etti. Taşıma maliyetleri açısından bakıldığında, çimento esasında ihracata uygun bir ürün değildir. Yakın coğrafyalarda kullanılması maliyet açısından uygundur. Bugün ihracatta miktar açısından memnunuz, ancak fiyat açısından, maliyetine satış yapıldığı için tatmin edici değil. Hep sorunları konuşuyoruz. Artık çözüm yollarına odaklanmalıyız. Sektörümüz, artık dışarıda yatırıma odaklanmalı. Çok fazla içeriye odaklanmış bir sektörüz. Globalleşme için uygun koşullar var. Devlet sektörü bunun için desteklemeli. Globalleşme için hammaddenin bulunduğu yer neresi ise oraya gidilmeli. Sektörün birikimi yüksek. Bu işi her yerde en iyi şekilde yaparız. Çözüm odaklı değerlendirmelere ihtiyaç var. Herkese sorumluluk düşüyor.

Çimento camiası olarak bir kent vizyonu üzerinde çalışıyoruz. Yakında açıklarız.

Aşkale Çimento T.A.Ş. ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik: Özelleştirmeden aldığımız Aşkale Çimento bölgemizin ekonomisine büyük katkı yaptı. Özellikle Van’da ciddi faaliyetler gösteriyoruz. Amacımız bölgenin kalkınmasına destek vermekti. Doğu Anadolu’nun kalkınması için verdiğimiz çabalara Dünya gazetesi büyük destek verdi ve vermeye devam ediyor. Gece gündüz çalışan gayret eden bir sektörüz. Ülkemize döviz kazandırabilmek için maliyet fiyatına ihracat yapıyoruz. Enerji fiyatları bizi çok zorluyor. Başta enerji girdisi olmak üzere, devletin girdi maliyetlerinin karşılanmasına destek vermesini istiyoruz. Enerji çimento sektörünün en büyük ve en ağır maliyet kalemidir. Türkiye’deki sıkıntılardan Erzurum daha fazla rahatsız oluyor. Türkiye’de şu an dünyanın en büyük barajları yapılıyor. Bunu yapan bizim sektörümüz. Ancak sektörümüz üvey evlat muamelesi görüyor. Sektörün yüzde 70’i enerji ile gidiyor. Enerji maliyetleri de bizi zorluyor. Dışarı bağlı bu girdilerle işimizi sürdürmek zor. Yazık günah, bu maliyetlerle bu iş yapılmaz.Çimento sektörü, kayıtdışısı olmayan bir sektör. Çevreci bir sektör. Türkiye, birlik içinde sorunlarını çözebilir. Güven ortamı sağlanmalı. İnsanlar dövize yatırım yapıp iki-üç ay para kazanmaya çalışıyor. Bu insanlara söylüyorum: Bu parayı da kazanmayın, üretime yönelin. Bölgemizin, Erzurum’un geri kalması bizi üzüyor.Genel manada söylüyorum, el ele vererek yol almalıyız. Kovid döneminde bile üretimimizi sürdürmeye çalıştık. Bölge olarak daha iyi şeyleri konuşuyor olmamız gerekirdi. Maalesef bölgenin geri kalmasını konuşuyoruz. Bunun elbette ki coğrafi nedenleri var. Önemli merkezlerden uzağız. Osman beyin (Arolat) Anadolu’ya, bölgemize büyük hassasiyeti var. Dünya gazetesi bölgemize, işimize, sorunlarımıza her zaman sahip çıkıyor. Türkiye’nin sorunu, Vahap Munyar’ın söylediği gibi. Güven, güven, güven…

Kapasitemizi sadece yurt içinde değil yurt dışında da kullanmalıyız. Dünyanın her tarafına yayılmalıyız.

Gazeteci Hakan Güldağ: Çimento sektörüne yönelik olarak, enflasyon özelinde zaman zaman haksız eleştiriler geliyor. Önemli olan ürün değil, ürünün kullanımıdır. Dünya yeni bir paradigma arayışı içinde. Bu paradigma dünyanın ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel yolunu şekillendirecek. Küreselleşme döneminden bir başka döneme geçiyoruz. Yeni paradigma arayışı, paradigma krizine neden oluyor. Bugün yaşadıklarımızın nedeni de budur. Bunun bütün ekonomilere getirdiği bir türbülans var. Almanya, Avrupa Birliği’ni Almanya-Fransa ekseni üzerinde yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Yeni paradigma arayışlarından biri bu. Hakan Güldağ: Yeni arayışlar, sadece teknoloji alanında, dijitalleşme alanında değil. Her alanda bir üst seviyeye geçme yönünde gelişme var. Çimento sektörümüz, dünyanın en önemli aktörlerinden biridir. Türkiye bir üretim ülkesidir. Çimento da bu çerçevede lider olmaya devam edecek. Pandemiden dolayı dünya ekonomisinde daralma var. Ama durmuyor. Türkiye’nin yeni bir atlım modeline, yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Ürün bazında da kurgu bazında da… Türkiye’nin çalışabilir yaştaki nüfusu yüksek. Eğitimli orta yaş nüfusun oranı yüksek. Bu bir fırsattır. Bundan yararlanabilmeliyiz.

Gazeteci Vahap Munyar: Ak Parti iktidarı, ilk başta önemli ekonomik başarılara imza attı. Ancak, biraz belki kendilerine özgüvenden dolayı son yıllarda, ciddi sıkıntılar başladı. Faizin baskılanması gibi yanlış politikalar sorunlara neden oldu ve maalesef bu sorunların kaynağı hep dışarıda arandı. Faiz politikasındaki ısrarlı politikaları, kovid ile gelen sıkıntılar izledi. Döviz rezervindeki yetersizlikler de buna eklenince bir türlü toparlayamaz noktaya geldik. Bu dönemde 30 milyar dolarlık turizm gelirinden de oldu. Ciddi döviz kaybı var. Dışarıdan doğrudan kaynak girişi de yok. Piyasalarla inatlaşmaktan vazgeçilmeli. En önemli sorun güven kaybıdır. Güven sorunu aşılmadan öteki sorunları çözemezsiniz. Türkiye birçok sektörde globalleşme potansiyeline sahip. Bunun firma bazında çok sayıda örneği var.