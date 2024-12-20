Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 50 milyonu aştı

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre, 2024 yılı kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,25 oranında arttı. Böylece ziyaretçi sayısı 2 milyon 733 bin 663'e yükseldi.

Listenin başında İstanbul var

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk beş il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1- İstanbul yüzde 51,01 (1.394.452 )

2- Antalya yüzde 14,92 (407.941 )

3- Edirne yüzde 11,89 ( 324.999 )

4- Artvin yüzde 4,20 (114.903 )

5- Hakkari yüzde 2,32 (63.399 )

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,09 artış göstererek 50 040 427 olmuştur. Yabancı ziyaretçinin 1 658 523 (3.31%) günübirlikçidir.

Ocak-Ekim döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %34,30 (17 163 403 )

2-Antalya %31,27 (15 647 876 )

3-Edirne %8,98 (4 494 679 )

4-Muğla %7,30 (3 652 159 )

5-İzmir %3,31 (1 653 978 )"