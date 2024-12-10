Türkler listenin üst sıralarında: İhtiyaç hala devam ediyor! Almanya’da işçi göçü akını

Almanya, nitelikli iş gücüne yönelik reformlarıyla küresel iş gücü piyasasındaki cazibesini artırdı. 2024 yılı itibarıyla 200 bin kişiye çalışma vizesi veren Almanya, Türkiye’den 11 bin kişiye vize sağlayarak, Türk vatandaşlarını listenin ikinci sırasına yerleştirdi.

Hindistan ve Türkiye ilk sırada

Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Die Welt’in verilerine göre, en fazla vize 20 bin kişiyle Hindistan vatandaşlarına verildi. Türkiye ise 11 bin kişiyle ikinci sırada yer aldı. Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi Balkan ülkeleri de ilk 10 içinde dikkat çekiyor.

Sağlık ve inşaat sektörlerinde kriz

Almanya’da özellikle sağlık ve inşaat sektörlerinde ciddi iş gücü açığı bulunuyor. Alman Ekonomi Enstitüsü’ne göre, sağlık sektöründe 47 bin 400, inşaat sektöründe ise 42 bin pozisyon doldurulmayı bekliyor.

Ifo Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, personel eksikliği konaklama, gastronomi, bilişim, elektrik mühendisliği ve bakım hizmetleri gibi sektörleri derinden etkiliyor. Bakan Annalena Baerbock ise bu reformları “Avrupa’nın en modern göç politikası” olarak tanımladı.

Daha fazla vize gelebilir mi?

Almanya, nitelikli iş gücünü çekmek için AB Mavi Kart ve yeni göç yasası kapsamında şartları kolaylaştırdı. Üniversite mezunlarına tanınan özel haklar ve hızlandırılmış başvuru süreçleriyle Almanya, iş gücü açığını kapatmayı hedefliyor.

Yeni düzenlemelerin 2024 ve sonrasında da devam etmesi bekleniyor. İşgücü göçü kapsamında en çok tercih edilen ülkelerden biri olan Türkiye’nin bu süreçte daha fazla vize alması olası görünüyor.