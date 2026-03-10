Türkler rotayı Avrupa ve Balkanlar’a kırdı

Hamide HANGÜL

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı bölge ülke­lerinde turizmi etki­lerken, sektörde dengeleri de değiştiriyor. Havalimanları­nın kapalı olmasıyla uçuş bu­lamayan bölgedeki vatandaş­lar yurt dışı seyahatlerinden vazgeçmek zorunda kalırken, yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatilini Körfez ve Or­tadoğu ülkelerinde geçirmek isteyen Türk tatilciler ise ro­tasını farklı coğrafyalara çe­virdi. Fiyat seviyesinin aynı olduğu Avrupa turları, Bal­kanlar ve Uzak Doğu’ya yö­nelen tatilciler, İtalya, Pa­ris, Yunanistan, Singapur, Endonezya, Malezya, Phu­ket rotalarındaki turlara ilgi göstermeye başladı. Özellik­le İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in savaş karşıtı söy­lemlerinin büyük beğeni top­lamasıyla Türk tatilcilerin İspanya’ya tatil rezervasyon­larının arttığı, İspanya’dan da Türkiye’ye gelişlerin devam ettiği belirtiliyor.

Orta Doğu’da iki farklı ‘kayıp’ senaryosu

Çatışmaların etkisini iki ay­rı senaryoyla irdelen Oxford Economics’in analizine göre, savaşın üç hafta sürmesi du­rumunda Orta Doğu’ya gelen uluslararası turist sayısında yıllık yüzde 11 düşüş bekleni­yor. Bu senaryoya göre 23 mil­yon turist, 34 milyar dolarlık kayıp öngörülüyor. Çatışma­ların 1-2 ay veya daha fazla sürmesi durumunda, 2026 yı­lında yaklaşık 38 milyon ulus­lararası ziyaretçi kaybı öngö­rülürken, bunun da yıllık yüz­de 27’lik düşüş ve 56 milyar dolarlık kayba neden olabile­ceği tahmin ediliyor.

İspanya’ya talep arttı, vizesi olanlar Avrupa’ya gidiyor

Tur operatörlerinden edi­nilen bilgilere göre, ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı son­rasında Türklerin de tatil tercihi değişti. Ortadoğu ve Körfez ülkelerine olan talep, benzer fiyat seviyesindeki Avrupa ülkelerine kaymaya başladı. DÜNYA’ya konuşan turizmciler, “Özellikle İspan­ya Başkanı Pedro Sánchez’in sosyal medyada gündem olan açıklamaları sonrasında Tür­kiye’den İspanya’ya seyahat talebinde arttı. İspanya sem­patisinin artmasıyla tur ope­ratörleri İspanya’ya ön pla­na çıkartmaya başladı, hem de Türkiye’den talep gelme­ye başladı. Bu birkaç gün içe­risinde hareketlenen bir du­rum. Vizesi olanlar Avru­pa’ya gidiyor. İspanya, Paris, İtalya, Yunanistan’a tur ta­lepleri var. Schengen almak zor olduğu için vizesi olma­yanlar da Balkan ülkelerine yöneliyorlar. Vizesiz Uzak­doğu destinasyonları da ilgi görüyor. Gelir seviyesi yük­sek olanlar özellikle Japon­ya, Güney Kore turlarını ter­cih ediyor. Uçuşların Rusya ve Moğolistan üzerinden ge­çiyor olması ve direk uçuşla­ra ilgiyi artırıyor. Bu nokta­da THY uçuşlarına talep var. Türk tatilcilerin, Ortadoğu ve Körfez bölgesine tatil talebi ise şu anda hiç yok.”

Mısır için rezervasyonlar Phuket’e çevrildi

Turizmci Cem Polatoğlu, Tür­kiye’den, Kör­fez ülkeleri için planlanan tur paketlerinde iptallerin söz konusu olduğu­nu belirterek, “O nedenle Türk tatilciler Avrupa’ya, Uzakdoğu’ya, Balkan ülkele­rine yöneliyorlar. Çok fazla Dubai turu vardı, o tamamen iptal. Türkiye’den Mısır’a yö­nelenler vardı ancak onlar da iptal etti ya da Phuket’e çevir­di” dedi. Körfez ve Ortadoğu bölgesinin her yıl yüzde 10 büyüdüğünü, Türk tatilcile­rin başta Dubai olmak üzere o bölgeye ağırlık vermeye baş­ladığına işaret eden Polatoğ­lu, “Ancak şimdi 1-2 ay sonra­sına yapılan rezervasyonlar vardı, onlar da iptal oldu” diye konuştu.

Nisan gruplarını kaybettik

Turizmci Ay­man Maslama­ni, ağırlıklı Or­ta Doğu’dan tu­rist getirdiklerini, havalimanlarının kapanması ve uçuşların iptal olmasının, o ülkelerde yaşayan vatan­daşların yurt dışı seyahatleri­ni de engellediğini belirterek, “Maalesef nisan gruplarını kaybettik” dedi. Maslamani, İngiltere’de 2 bin Kuveyt va­tandaşının mahsur kaldığını vurgulayarak, “Havalimanla­rının kapatılması insanları tedirgin etti” dedi.

Ateşkes sağlanırsa hızlı toparlanır

Turizmci Ser­dar Ali Abet, bakıldığında 9 ülkenin hava sahasının ka­pandığına işa­ret ederek, bu nedenle iptal­lerin olduğunu, sadece ileri tarihli temmuz ve ağustos ay­larına yönelik rezervasyonla­rın bulunduğunu, ancak on­larla ilgili de net bir şey olma­dığını söyledi. Aliabet, “Yakın bir sürede ateşkes sağlanırsa en hızlı toparlanan yine Orta Doğu ve Körfez pazarı olur. Yeniden geri dönüşler sağla­nır” dedi.

Kur enflasyonla aynı seviyede olmalı

Turizmci İs­kender Çayla, Türkiye ve İs­panya arasın­daki ilişkilerini çok iyi olduğu­nu, İspanya’dan Türkiye’ye tatil talebinin devam ettiğini vurguladı. Çayla, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in sosyal medyada paylaşılan açıklamalarının Türk kamu­oyunda büyük takdir topladı­ğını, şu anda Türkiye’den İs­panya’ya seyahat talebinde artış olduğunu belirterek, “Zaten ciddi bir talep vardı, şu anda o talebin artarak de­vam ettiğini duyuyoruz” diye konuştu. Öte yandan kur üze­rindeki baskının sektör üze­rinde etkileri ve maliyetlere vuru yapan Çayla, “En azın­dan gerçek enflasyonla aynı olmalı” dedi.

İranlılar dört bir yandan otobüslerle ülkesine dönüyor

ABD ve İsrail’in İran’la savaşı Orta Doğu’yu ateş çemberine dönüştürürken, hava sahalarının kapatılması ve uçuşların iptal edilmesiyle birlikte Türkiye’de yaşayan İran vatandaşları da ülkelerine dönmek için otobüs seferlerine akın etti. DÜNYA’ya konuşan Ağrı’da bir otobüs işletmecisi, otobüs seferlerinde artış olduğunu belirterek, “Doluluk oranı yüksek. İranlılar kendi ülkelerine dönüyorlar. Bizim her gün seferimiz var ancak, talep artınca ek sefer koyduk. Bizden başka Ağrı’dan 10 firma daha var İran’a sefer düzenleyen. Onlar da her gün İstanbul’dan İran’a 2-3 araba çıkartıyor” dedi. İşletme sahibi, “Gürbulak sınır kapısına günde 20 otobüs rahat gidiyor. İstanbul’dan İran’a dolu gidiyorlar, İstanbul’a dönüş boş oluyor. Sadece İstanbul’dan değil, Bingöl’den, Hatay’dan, Adıyaman’dan Kahramanmaraş’tan hep İranlı yolcular geliyor ve dolu oluyor. Deprem bölgesinde Kahramanmaraş’ta çalışan işçiler vardı, onlar da ülkesine geri dönüyor” diye konuştu.