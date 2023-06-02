Türkler yurtdışında avantajlı fiyat avına çıktı!

Mehtap HALICI

Pandeminin ardından global perakende sektörü de bir değişim döneminden geçiyor. Perakendecilerin ise bu süreci iyi analiz etmesi, tüketicileri anlaması, onlara kişiselleştirilmiş doğru çözüm ve ödeme seçeneklerini sunabilmesi ise her zamankinden daha büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz aylarda Mastercard Global Ekonomi Enstitüsü, 2023 yılında hem global perakende sektörü hem de tüketici iç görüşlerine dair bir rapor açıkladı. Raporda; yükselen küresel enflasyona rağmen, birçok tüketicinin, günlük hayattaki bazı harcamalarını kıstığını ortaya koydu. Araştırmaya göre; lüks tüketim olarak adlandırabileceğimiz mobilya, elektronik ve giyim ürünlerinde tüketiciler harcamalarını daha kısıtlı tutuyor ve alışverişlerini e-ticaret kanallarıyla yapmayı tercih ediyor.

Ancak enflasyonun yoğun yaşandığı Türkiye’de tüketiciler aldıkları ürünlere daha fazla ödeme yapıyor. Çoğu Türkiye’de üretilen, etiketinde “Made in Türkiye” yazan ürünlerin Türkiye’de daha pahalı olması tüketicinin alım alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı.

Örneğin Avrupa’da aynı ürünü daha ucuza bulan Türk tüketicisi, siparişini AliBaba, eBay, Amazon gibi dünyaca ünlü e-ticaret şirketlerinden almaya başladı. Böylece tüketici, birkaç günde alacağı pahalı ürünü, bir hafta sonraya daha ucuza e-ticaret şirketleri üzerinden Avrupa’dan alabiliyor.

Hatta fiyat farkları çok olduğunda ise vizesiz ülkelere uçakla gidenlerin sayısı bile artıyor. Örneğin Türk tüketiciler Low Cost uçak şirketlerinden ucuz biletler bulup, Türkiye’ye göre giyim, ayakkabı, aksesuar ürünü ücretlerinin düşük olduğu Sırbistan’a uçakla gidiyorlar, alışverişlerini yapıyorlar. Enflasyonun hızla arttığı Türkiye’de tüketicilerin değişen alışkanlıklarını gören e-ticaret yapan ve kendi orijinal web sitelerinden ürünlerini satan markaların da bir hayli işine yarıyor.

Ancak global arenadaki bu pazaryerleri ile Türkiye’deki fiyatlar önemli ölçüde değişkenliği sizler için toparladık. ABD’den Avrupa’ya kadar kişi başı gelirin Türkiye’ye göre yüksek olduğu ülkelerde Adidas’tan Decathlon’a, Scott’tan İkea’ya kadar pek çok markanın birçok farklı ürün sınıfında makasın sürekli açıldığı görünüyor. Enflasyonla boğuşan Türk tüketiciler, aynı marka ürün ve model için 500 TL’den yaklaşık 22 bin TL daha fazla ödüyor. ABD-Türkiye fiyatlarında pek çok ürünün, dolar bazında dahi Türkiye’den daha ucuza satıldığı görülüyor.

KİM NASIL SATIYOR?

-UNDER ARMOUR

Under Armour HOVR Machina Breeze spor ayakkabı modeli markanın ‘tr’ uzantılı sitesinde 4 bin 320 TL olarak satışa sunulurken; markanın ‘com’ uzantılı sayfasında 160 dolara satılıyor. Bu da yaklaşık bin 160 TL’lik bir farka tekabül ediyor.

-ADIDAS

Adidas Forum Low spor ayakkabı modeli markanın ‘tr’ uzantılı sitesinde 2 bin 499 TL iken, ‘us’ uzantılı sayfasında 100 dolar. Bu da Türk tüketiciler için 500 TL’nin üzerinde bir fark demek.

-PUMA

Puma Premium Studio yoga matı markanın ‘tr’ uzantılı web sitesinde 1100 TL iken, ‘us’ uzantılı sitesinde 35.99 dolar ile yer alıyor. Bu da Türk tüketiciler için yaklaşık 400 TL’nin üzerinde bir ödeme anlamına geliyor.

-COLUMBIA

Columbia Facet 75 Mid Outdry kısa bot modeli markanın ‘tr’ uzantılı sitesinde 7 bin 899 TL olarak yer alırken, ‘us’ uzantılı sayfasında 140 dolardan satışa sunuluyor. Bu da Türk tüketiciler için 5 bin TL’den fazla bir fark oluyor.

-DECATHLON

Decathlon’da 3 kişilik kamp çadırı markanın ‘tr’ uzantılı sitesinde bin 550 TL olarak yer alırken, ‘us’ uzantılı sayfasında 28 dolar olarak satılıyor. Bu da Türk tüketiciler için 600 TL’lik bir farka tekabül ediyor.

-SCOTT

Scott Gambler 920 dağ bisikleti ise Trendyol’da yaklaşık 115 bin TL iken, markanın kendi online sayfasında 4.699 dolar olarak yer alıyor. Bu da Türk tüketiciler için 17 bin TL’lik yüksek bir fark anlamına geliyor. -IKEA İkea’da tekli kumaş bej renk koltuk markanın ‘tr’ uzantılı sitesinde 4 bin 299 TL olarak yer alırken, ‘us’ uzantılı kanalında 249 dolar olarak fiyatlandırılmış. Buradaki tabloda da Türk tüketiciler aynı ürünü 631 TL daha uyguna alabiliyor.

-APPLE

Apple’ın iPhone 14 Artı 6,7 inç ekran model telefonu markanın kendi web sitesinde 39.999 TL iken, yurtdışı uzantılı sitesinde ise 899 dolar olarak belirtilmiş. Türk tüketiciler aynı ürünü yaklaşık 22 bin TL fazla ödüyor.