Türklerden Mısır'a 1,5 milyar dolarlık yatırım, 100 binlik istihdam

Türkiye ile Mısır arasında son dönemde siyasi ve diplomatik alanda yaşanan yakınlaşma etkisini ekonomik faaliyetlerde de gösterirken iş insanları 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için ziyaret trafiğini hızlandırdı.

Türkiye'nin en fazla ihracat ve ithalat gerçekleştirdiği ülkeler listesinde yer alan Mısır'a ziyaretler sonrası ticaret hacmindeki artış da dikkati çekti.

2022'de 7 milyar 108 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te 7 milyar dolara geriledi. Bu tutar ziyaretlerin yoğun olarak gerçekleştiği 2024'te 8 milyar 608 milyon dolara çıktı. Erdoğan ile es-Sisi'nin son görüşmesinde bu tutarın 15 milyar dolara çıkarılması hedefinin altı çizildi.

Türk yatırımları 3,5 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, Türk şirketlerinin özellikle son yıllarda Mısır'a ilgisinin yoğunlaştığını söyledi.

Mısır'daki Türk yatırımlarına dikkati çeken Denizer, "Türk yatırımları 3,5 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bu yıl ve gelecek yıl da minimum 500 milyon dolarlık yeni yatırım planlanıyor." dedi.

100 bin kişiye istihdam

Denizer, ülkede beyaz eşya, turizm, perakende ve plastik sektörlerinde de yatırımlar olduğu bilgisini vererek, Mısır'da bu yolla yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi.

Denizer, Türk mallarının Mısır'da marka imajı ve kalite algısının yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Mısır, Türkiye'ye pozitif ayrımcılık yapsa bugün dış ticarette 15 milyar dolarlara ulaşmak çok kolay. İhracatın iki tarafta da sanayi mallarında olması önemli. İki ülke buna değer veriyor. 15 milyar dolar, biraz daha uzun dönemde 20 milyar dolar bile hedefler arasında olabilir. Türkiye için de Mısır ticareti oldukça önemli."