Türklerin akın ettiği adalarda 30 milyon TL'lik usulsüzlük

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Turizm sezonunun hareketlendiği Yunanistan'da vergi kaçakçılığına karşı geniş çaplı denetim başlatıldı. Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu (AADE), özellikle adalar ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerde işletmeleri mercek altına aldı. Denetimlerin bilançosu dikkat çekti. 2 bin 252 kontrolde 732 işletmede vergi mevzuatına aykırılık tespit edildi. Böylece denetlenen işletmelerdeki uygunsuzluk oranı yüzde 37,42'ye ulaştı.

13 bin 287 vergi ihlali

AADE'nin yürüttüğü kapsamlı denetimlerde toplam 13 bin 287 vergi ihlali ortaya çıkarıldı.

Denetlenen 2 bin 252 işletmenin 732'sinde usulsüzlük belirlenmesi, kontrollerden geçen işletmelerin yaklaşık her 10'undan 4'ünde sorun bulunduğunu gösterdi.

545 bin Euro'dan fazla kayıt dışı gelir ortaya çıktı

Vergi müfettişleri denetimler sırasında işletmelerin beyan etmediği gelirleri de inceledi.

Bir açıklama yapan Yunanistan Vergi Dairesi Başkanı Kleftis Ekprosopos, "Kontroller sonucunda toplam 545 bin 573 Euro tutarında kayıt dışı gelir tespit edildi. Vergi mevzuatına aykırı uygulamalar nedeniyle işletmelere kesilen para cezalarının toplamı ise 1 milyon 23 bin 281 Euro'ya ulaştı" dedi.

Ağır ihlal yapan işletmeler geçici olarak kapatıldı

Denetimlerin sonucu yalnızca para cezalarıyla sınırlı kalmadı. En ağır vergi ihlallerinin tespit edildiği bazı işletmeler hakkında geçici kapatma kararı uygulandı.

AADE'nin bu kapsamda bazı işletmeleri mühürleyerek faaliyetlerini belirli bir süre durdurduğu belirtildi.

Vergi denetimlerinde dijital takip dönemi

Yunanistan vergi idaresi, son yıllarda kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetimlerini artırıyor.

AADE, sahadaki kontrollerin yanı sıra çevrim içi dijital platformlardan ve çeşitli elektronik takip sistemlerinden yararlanıyor. Kurumun daha sık gerçekleştirdiği yerinde denetimlerle özellikle ekonomik hareketliliğin yüksek olduğu bölgelerde vergi uyumunu artırmayı hedeflediği belirtiliyor.