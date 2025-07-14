Türklerin ilgi gösterdiği Almanya'da iş gücü açığında artış bekleniyor

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) araştırmasına göre Almanya'da 2028'e kadar 768 bin pozisyonun yeterli niteliklere sahip uzmanlar tarafından doldurulamayacağı tahmin ediliyor.

IW, "2028 Almanya İşgücü Piyasası Tahmini" adlı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, gittikçe yaşlanan Alman toplumunda kalifiye iş gücü açığının gelecek yıllarda artması bekleniyor. IW'nın araştırmasında, 2028'e kadar 768 bin pozisyonun yeterli niteliklere sahip uzmanlar tarafından doldurulamayacağı tahmin edildi. Kalifiye iş gücü açığı 2024'te ortalama 487 bin olarak açıklanmıştı.

'Ana neden demografik değişim'

Araştırmanın yazarlarından IW Nitelikli İşgücü Ekonomisti Jurek Tiedemann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bunun (iş gücü açığının artması) ana nedeni demografik değişim. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda insan emekli olacak. Bu açığı azaltamazsak, gelecekte günlük yaşamlarında daha da fazla insan tarafından hissedilecek" ifadelerini kullandı.

Araştırmada, nitelikli iş gücünde en büyük düşüş metal işleme mesleklerinde olacağı ortaya kondu. Bu mesleklerde nitelikli işçi sayısı 2028'e kadar yaklaşık 161 bin 200 kişi azalacağı tahmin edildi.

Araştırmada, ülkede kalifiye iş gücü açığının kapatılması için okullarda kariyer rehberliğinin yaygınlaştırılması, daha uzun süreli istihdam için teşviklerin artırılması ve nitelikli göçün büyük ölçekte kolaylaştırılması önerildi.