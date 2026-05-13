Türklerin konut alımı için yurt dışında en çok tercih ettiği ülke belli oldu

Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutar Orta Doğu'da patlak veren savaşın da etkisiyle martta geçen yıla göre yüzde 18 düşüşle 187 milyon dolara geriledi. Söz konusu rakam ocakta 208 milyon dolar, şubatta ise 225 milyon dolara ulaşmıştı.

Merkez'in verilerine göre, yurt dışından gayrimenkul alımına ödenen tutar 2025 yılında ise 2 milyar 675 milyon dolara yükselmişti.

Dubai ve Yunanistan ilk sıralarda

Türk yatırımcıların yurt dışında en fazla gayrimenkul aldığı Körfez ülkelerinin savaş alanına girmesi de satışları düşürdü. Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, Türklerin yurt dışında en çok konut aldığı lokasyonların başında Dubai ve Yunanistan’ın geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dubai'de yaşanan saldırılar bu pazardan alımları neredeyse durdurdu. Öte yandan son aylarda Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik olumsuz tavırları da alımları negatif etkiledi. Yunanistan’ın İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile işbirlikleri, adalara asker yerleştirme ve silahlandırma girişimleri de yatırımcıları olumsuz etkiliyor."

"Yüzde 15-20 civarında indirimler alabiliyoruz"

Ateşkes dönemiyle Dubai konut piyasasında hareketliliğin kısmen yeniden başladığını kaydeden Tekçe "Eskisi gibi olmasa da Türklerde de hareket var. Şu anda kampanya yapılmıyor ancak müşteri ile alım için gittiğimizde yüzde 15-20 civarında indirimler alabiliyoruz." dedi.

"Geçici bir yavaşlama olarak değerlendiriyoruz"

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu da martta görülen yüzde 18’lik düşüşün geçici olduğunu belirterek, "Türk yatırımcısının en yoğun olduğu Dubai pazarına, yeniden geri dönüşler başladı. Talep tekrar yükseliyor" dedi.

Ustaoğlu, Türk yatırımcıların Dubai’nin yanı sıra Golden Visa gibi avantajlar sunan Yunanistan ve benzeri alternatif pazarlara da yöneldiğine dikkat çekti.

Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için en çok tercih ettiği ülkeler ise şöyle:

-BAE

-Yunanistan

-ABD

-İngiltere

-İspanya,

-Macaristan

-AB adayı Balkan ülkeleri

Aylara göre yurt dışından alım tutarları

Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutarlar şöyle:

Ocak 2025-144 milyon dolar

Şubat 2025-190 milyon dolar

Mart 2025-227 milyon dolar

Nisan 2025-232 milyon dolar

Mayıs 2025-238 milyon dolar

Haziran 2025-214 milyon dolar

Temmuz 2025-253 milyon dolar

Ağustos 2025-288 milyon dolar

Eylül 2025-211 milyon dolar

Ekim 2025-225 milyon dolar

Kasım 2025-201 milyon dolar

Aralık 2025-252 milyon dolar

Ocak 2026-208 milyon dolar

Şubat 2026-225 milyon dolar

Mart 2026-187 milyon dolar