Türklerin Londra'dan ev alımları yüzde 50 arttı

Leyla İLHAN

Londra'da inşa ettiği projelerle tanınan Barratt London'un Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Stuart Leslie, Türk alıcıların Londra'ya olan ilgi düzeyinin son yıllarda yüzde 30-50 oranında arttığını söyledi.

Portföylerinde şehir merkezinin dışında, gelişmekte olan Londra 3-6 bölgelerinde Hounslow, Hayes, Barnet ve East Ham gibi popüler yeni yerleşim alanlarında 13 farklı proje yer aldığını söyleyen Leslie, "Halihazırda, en büyük yatırım Fransa, Hong Kong, ABD, Çin ve Hindistan'daki alıcılardan geliyor. Ancak Türk alıcıların ilgi düzeyi son yıllarda yüzde 30-50 oranında arttı ve şu anda satışlarımızın yüzde 5'ini oluşturuyor. Bu sebeple Türkiye bizim için hızla büyüyen bir pazar" diye konuştu.

Salgın sonrasında seyahat kısıtlamalarının kalkması ve Türk lirasının değer kaybetmesiyle İngiltere'yi ziyaret eden Türk alıcıların emlak talepleri yeniden canlandığını belirten Leslie,"Türklerin Londra'ya yatırım yapması artık bir gelenek haline geldi. Türk alıcıların emlak taleplerinin yıl boyunca artmaya devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

“Lokosyona değil, güvene bakıyorlar”

Potansiyel alıcıların genellikle fiyatlara duyarlı olduklarını ve mümkün olan en yüksek getiriyi aradıklarını ifade eden Leslie, "Bu alıcılar eskiden olduğu gibi artık lokasyona değil yatırımlarının güvende olacağı fırsatlara bakıyorlar. Bu yüzden de Londra’yı güvenilir bir yatırım pazarı olarak görüyorlar. Londra emlak piyasası, yıldan yıla istikrarlı büyümesi ile bilinir. Türkiye'deki yatırımcılar dalgalı bir ekonomiyle mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıl liranın dolar karşısında yüzde 44'lük düşüşü ve ocak ayında enflasyonun yüzde 48,7'ye yükselmesi başlıca örnekler. Ülke olarak hukuk sistemimiz de son derece şeffaf ve güvenilir olduğu için Türk yatırımcıların güvenini kazanıyoruz" diye konuştu.

Londra'da ikinci el piyasasının da oldukça avantajlı olduğunu, yatırımcıların ellerindeki mülkü çıkarmak istedikleri zaman da kazançlı çıkabildiğini dile getiren Leslie şöyle konuştu: "Ayrıca, Londra’nın gençlere yönelik sağladığı eğitim avantajları da şehrin merkezi ve erişilebilir emlak olanaklarına duyulan ilgiyi artırıyor. Bunlara ek olarak iki ülkenin ulaşım olarak yakınlığı da bir avantaj. Türk alıcıların Londra emlak piyasasına eğitim veya yatırım amaçlı ikinci bir ev için baktıklarını gözlemliyoruz."

“Üniversiteler de ev aldırıyor”

Londra'nın aynı zamanda dünyanın en iyi üniversitelerinden bazılarına ev sahipliği yaptığını belirten Stuart Leslie, "Bunların başında ise dünyanın ilk 10 üniversitesi arasında yer alan Imperial College ve UCL, Kings College ve London School of Economics2 yer alıyor. Çocuklarını en kaliteli eğitimi alması için İngiltere'ye göndermeyi düşünenler için, bu okulların yakınlarında bir ev almak finansal açıdan tercih sebebi oluyor. Şehir merkezinde öğrencilere uygun olarak inşa edilmiş kiralık konutların oldukça yüksek fiyatları ve kiralık konutların genellikle standardın altında olması nedeniyle, birçok ebeveyn çocuklarının üniversite arkadaşlarına bazı odaları kiralayarak aylık ipotek masraflarının bir kısmını karşılayacakları güvenli ve modern bir mülk satın almayı tercih ediyor" diye konuştu.

Talep edilen evler hakkında da bilgi veren Leslie, "Özellikle kişisel bahçe veya teraslı, peyzajlı ortak alanlara sahip ve daha büyük parklara ve yeşil alanlara yakın olan evler için talep artıyor. Toplu taşıma araçlarına yakınlık, evde çalışmaya uygun çalışma odası bulunan esnek yaşam alanları ile birleştiğinde ideal evi yaratıyor. Örneğin, Eastman Village'daki en küçük akıllı evlerimiz bile, özel balkona açılan, çalışma masası için yeri bulunan açık plan bir yaşam alanına sahip" dedi.

"Kiralık eve talep yüksek"

Şu anda Londra'da ortalama konut fiyatlarının 712 bin Sterlin civarında iken portföylerinde genelinde ortalamanın 430 bin Sterlin arasında olduğunu kaydeden Leslie, Londra'nın merkezinde kiralık bir mülke olan talebin artık kontrolden çıktığını, piyasaya çıkan her konuta 20 ila 30 kişinin talep gösterdiğini öne sürdü. Leslie, 2 yıl öncesine göre kira bedellerinde yüzde 30-40 arasında bir artış olduğunu kaydetti.