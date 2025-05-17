Avrupa Birliği (AB), 2024 yılına ilişkin Schengen vizesi istatistiklerini yayınladı.

Veriler Türkiye'den yapılan başvurulardaki artışın sürdüğüne işaret ederken başvurulara verilen ret oranının ise düştüğüne işaret etti.

AB verilerine göre, 2024'te Türkiye 1 milyon 173 bin 917 başvuruyla Çin'den sonra en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu.

Türkiye'den 2024'te yapılan başvurulardan 993 bin 875'ine olumlu yanıt verildi. Bunlardan 645 bin 583'ü çok girişli vize oldu.

Böylece 2024 yılında Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularının reddedilme oranı yüzde 14,5 oldu.

2023 yılındaki ret oranı ise yüzde 16,1 olurken 2022'deki ret oranı ise yüzde 15,7 olmuştu.

2024'te Schengen vizesi için yapılan başvuruların toplamı 11 milyon 716 bin 723 olarak tespit edilirken başvurulan ret oranı ise yüzde 14,8 olarak açıklandı.

Türkler en çok Yunanistan'ı tercih ediyor

AB'nin 2024 verilerine göre, Türk vatandaşları Schengen vizesi başvurularında en çok Yunanistan'ı tercih etti. Geçtiğimiz yıl Yunanistan’a yapılan başvuru sayısı 296 bin 377 olarak kaydedildi.

Yunanistan’ı 215 bin 506 başvuruyla Almanya takip ederken, üçüncü sırada 151 bin 640 başvuruyla Fransa yer aldı.

Schengen vizesi için en az başvuruda bulunulan ülke ise yalnızca 1.303 başvuruyla Letonya oldu. Letonya'yı 2 bin 6 başvuruyla Estonya, 2 bin 163 başvuruyla da Portekiz izledi.

Ret oranları 2015'ten sonra arttı

BBC Türkçe'nin haberine göre; Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında ret oranlarının artışı 2015 sonrasında belirginleşti.

2015 yılında ret oranı yüzde 3,9 iken, bu oran 2016'da yüzde 4,4'e, 2017'de ise yüzde 6,5'e yükseldi.

En dikkat çekici artış ise 2021 yılında yaşandı. 2020'de yüzde 12,7 olarak kaydedilen ret oranı, 2021'de şimdiye kadarki en yüksek seviye olan yüzde 16,9’a çıktı.