Türklerin yerleşme hayali kurduğu ülkede iflaslar son 30 yılın zirvesinde

Bir dönem çok sayıda Türk vatandaşının yerleşmek istediği Finlandiya'nın ekonomisinde şirketlerin ayakta kalma mücadelesi giderek zorlaşıyor. Resmî istatistikler, ülkede iflas başvurularının üç yıldır aralıksız yükseldiğini ortaya koyarken, 2025 rakamları son 30 yılın en dikkat çekici tabloyu oluşturdu. Uzmanlara göre bu dalga, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde baskıyı artırıyor.

En çok inşaat sektöründe görüldü

Statistics Finland, geçen yıl 3 bin 900’den fazla şirketin iflas başvurusu yaptığını açıkladı. Bu veri, Finlandiya’nın ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı dönemin ardından gelen 1996 yılından bu yana kaydedilen en yüksek iflas sayısı olarak öne çıktı. Veriler, iflas başvurularındaki yükselişin son üç yıldır sürdüğünü gösteriyor.

2025 yılında iflas eden şirketlerin bünyesinde toplam 14 bin 300 çalışanın bulunduğu açıklandı. Sektörel dağılımda en yüksek iflas sayısı inşaat sektöründe görüldü. 2025’te inşaat alanında 768 firmanın iflas başvurusu yaptığı bildirildi.

Finlandiya'nın Helsinki, Espoo, Tampere, Turku, Vantaa, Oulu, Savonlinna, Nivala, Suomussalmi, Lahti, Kerava kentlerinde yaklaşık 10 bin Türk yaşıyor.